Zneistilo Limbach vymyslené sťahovanie Rómov?

Limbachom v okrese Pezinok na západnom Slovensku sa začalo šíriť, že bývať tu majú Rómovia, ktorí plánujú odísť z Anglicka. Kto za takýmto projektom stojí, nikto nevie, dokonca ani obec. Je dosť možné, že išlo o kamufláž. V Limbachu býva napríklad bývalý hokejový reprezentant Miroslav Šatan či exprezident Ivan Gašparovič.

Unimobunka a suchá toaleta začiatkom októbra zrazu stáli v lukratívnej časti obce Račí potok II na kraji Limbachu. Hneď ako sa o nej obecný úrad dozvedel, začal konať. Starostka Adriana Čechovičová zavolala políciu a vybrali sa na obhliadku, Zistili, že v garsónke žijú traja ľudia. „Podľa vyjadrení týchto osôb sa na danom pozemku majú stavať dočasné obydlia pre rómskych občanov prichádzajúcich z Anglicka,“ píše sa v oznámení, ktoré podpísala starostka. Oznámenie obec zverejnila na svojej webovej stránke a na sociálnej sieti. „Podnikla som všetky právne kroky v súčinnosti s orgánmi verejnej a štátnej správy na to, aby sme zabránili nelegálnemu osídleniu,“ píše starostka Čechovičová. Na otázky denníka Pravda však odmietla odpovedať. Podľa našich zistení sa obyvatelia unimobunky už odsťahovali.

Miestnych informácia o možnej integrácii Rómov vystrašila. "Viem o tom, bola som v šoku. Limbach je pokojná obec a obávam sa, že prisťahovaním rómskych občanov by sa to mohlo zmeniť,“ povedala obyvateľka, ktorá si neželala byť menovaná. „Uvidíme, ako to celé dopadne. Hádam sa to obecnému úradu podarí vyriešiť,“ dodala.

Podľa všetkého sa zdá, že zámer vybudovať dočasné bývanie bol iba zásterkou. Z neoficiálnych informácií vyplýva, že pozemok má mať prenajaté Občianske združenie Nová zem s plánom budúcej kúpy. Denník Pravda však zistil, že združenie s takýmto názvom neexistuje. Majiteľ pozemku, ktorého meno je uvedené v katastri, je v zahraničí. Redakcii sa s ním nepodarilo spojiť.

Obecný poslanec Rastislav Gálik si myslí, že vzniknutá situácia je len eskalovaným konfliktom medzi určitým developerom a obcou. Ten už v Limbachu investoval, rozostaval infraštruktúru pre takmer sto rodinných domov. Mal však záujem aj o ďalší pozemok blízko potoka, kde je dnes unimobunka. Obecný úrad však nechcel parcelu preklasifikovať na stavebnú. „Obec v minulosti rozhodla, že pozemok blízko potoka neprekonvertuje na stavebný pozemok, aby nedošlo k jeho znečisteniu," vysvetlil poslanec.

Investor ho preto nekúpil. S obcou mal aj iný spor, ktorý sa týkal výstavby cesty k územiu, ktoré už vlastní. "Druhý konflikt sa týka pripojenia lokality na štátnu cestu – developer chce od obce len dočasne pripojiť lokalitu, aby mohol rozpredať pozemky. Následne 85 nových vlastníkov pozemkov bude tlačiť na obec, aby postavila riadnu cestu. Developer by sa tak zbavil zodpovednosti postaviť riadnu prípojnú cestu,“ doplnil Gálik.

Nasťahovanie rómskych občanov „z ničoho nič“ Gálik vidí ako nepriamy tlak na obec, aby svoje rozhodnutia zvážila. „Neviem si predstaviť, že by niekto chcel len tak z jedného dňa na druhý v unimobunkách integrovať rómskych občanov do prostredia pomerne zámožných ľudí, ktorí bývajú vo vilách. Zdravý sedliacky rozum hovorí, že toto integrácia nie je,“ uzavrel.

Laco Oravec z Nadácie Milana Šimečku, ktorá má ako jednu z kľúčových agend integráciu Rómov, o žiadnom projekte presídľovania do Limbachu u kolegov nepočul. Poukázal, že využívanie Rómov ako nástroja riešenia lokálnych problémov hraničí so zdravým rozumom. „Je opovrhnutiahodné, ak sa Rómovia stali zdrojom na vydieranie z hľadiska obchodných záujmov. Považujem to za hlboko nemorálne, z pohľadu nezainteresovanej verejnosti situáciu v Limbachu hodnotím ako veľmi smutnú,“ tvrdí.

Oravec rozumie postoju starostky obce aj jej obyvateľov, že majú z údajného prisťahovania rómskych občanov obavy. „Miera odmietania iných skupín je na Slovensku stále veľmi vysoká. Dediny, ktoré nemajú rómsku komunitu, sú pre ich obyvateľov „požehnané" a chcú ich chrániť od akýkoľvek prisťahovalcov,“ povedal. „Na jednej strane sa dá reakciám obyvateľov rozumieť, na druhej strane to odráža našu neochotu postarať sa o takéto inakosti,“ uzavrel programový riaditeľ nadácie.