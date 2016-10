Jarjabek: Výbor začal v prípade RTVS konať v najvyšší čas

Výbor preto apeluje na Asociáciu na ochranu novinárskej etiky, Slovenský syndikát novinárov, Asociáciu európskych novinárov na Slovensku, Asociáciu vydavateľov tlače, Medzinárodný tlačový inštitút na Slovensku a Tlačovú radu SR, aby vyvinuli úsilie o rešpektovanie Etického kódexu novinára a zamedzili zneužívaniu médií politikmi a koordinácie mediálnej praxe so záujmami niektorých politických strán. Radu RTVS výbor vyzýva, aby preskúmala publikované podozrenia a v lehote 30 dní informovala výbor o zisteniach.

Výbor pre kultúru a médiá sa zaoberal situáciou v RTVS a slovenskom mediálnom priestore po medializovaných informáciách, ktoré sa týkajú podozrenia z porušenia zákonov týkajúcich sa verejnoprávnych a súkromných médií. Ide o zverejnenú SMS komunikáciu novinárov so súčasným poslancom NR SR Gáborom Grendelom v čase, keď pôsobil ako hovorca ministra vnútra. Komunikáciu zverejnil minulý týždeň podnikateľ Marián Kočner. O zvolanie výboru požiadali predsedu Jarjabka koaliční poslanci. Na výbore bol prítomný aj generálny riaditeľ RTVS Václav Mika.

Podľa Jarjabka ide o podraz novinárov

Podľa Jarjabka zverejnenými SMS a e-mailovými komunikáciami novinárov RTVS a politikov bola spochybnená žurnalistická objektívnosť. „Štyria novinári vrátane šéfa spravodajstva RTVS boli z takýchto nekalých praktík obvinení, a to v čase, keď by sme mali diskutovať o financovaní RTVS, o tom, či súčasný zákon je vyhovujúci, mali by sme si vyhodnotiť program televízie a rozhlasu,“ povedal Jarjabek. To sa podľa neho dnes nedeje, lebo títo štyria novinári hodili zlé svetlo na televíziu. „Pokazili všetko, čo v rámci RTVS pokaziť mohli. Je to ich podraz na RTVS, na tento výbor. Je to celospoločenský podraz na čele so šéfom spravodajstva,“ do­dal.

Mika povedal, sa na rokovaní Rady RTVS jasne vymedzil voči akýmkoľvek snahám zasahovať do integrity RTVS vrátane personálnych zásahov. „Zdôrazňujem, že za týmto stanoviskom stojí celé vedenie RTVS.

Zároveň v záujme predísť akýmkoľvek diskusiám na základe nepotvrdených skutočností a snahám poškodiť dobré meno RTVS a dôveryhodnosť spravodajstva RTVS, zriadim komisiu na interné preskúmanie redakčných výstupov v súvislosti s obvineniami zamestnancov RTVS," objasnil Mika. Dodal, že komisia bude vytvorená ako dočasný interný orgán RTVS. O výsledkoch jej skúmania bude informovať.

SNS sa podľa Viskupiča snaží o ovládnutie RTVS

Opoziční podpredseda výboru Jozef Viskupič považuje schôdzu výboru sa zbytočnú. „Výbor bol zvolaný na základe nejakej osobnej pomsty poslanca Antona Hrnka (SNS),“ povedal s tým, že práve on inicioval zvolanie výboru, nie preto, aby sa, ako povedal Hrnko, preverila objektívnosť RTVS, ale preto, lebo mu prekáža, že sa v spravodajstve RTVS neobjavuje jeho osoba. Navyše Viskupič si myslí, že cieľom SNS je ovládnutie verejnoprávnej inštitúcie. „Výbor dnes nevyriešil de facto nič, ale odkázal ľuďom v mediálnom priestore, že ak majú politici vládnej koalície snahu, tak vedia zvolávať výbory a konať rýchlo,“ dodal. Podľa neho sa takto snažia zasahovať do obsahu verejnoprávnej RTVS. „Je tu snaha o stranícke ovládnutie služby,“ zdôraznil Viskupič.

Predseda parlamentu a Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko 5. septembra povedal, že návrhy o verejnoprávnom Rozhlase a televízii Slovenska (RTVS) prinesie vtedy, keď bude mať jeho strana na starosti ministerstvo kultúry alebo samotnú RTVS. Ako povedal Danko v relácii Braňo Závodský naživo na rádiu Expres, „SNS vie ťahať, keby mala ministra kultúry alebo by mala RTVS, vtedy cítim povinnosť ťahať“. Neskôr, 7. septembra, Danko vysvetlil, že o daní RTVS do správy jeho strany hovoril v relácii rádia Expres nadnesene. Ako povedal, nadnesene v rozhovore pre rádio Expres povedal, že ak by za RTVS alebo kultúru zodpovedal, tak by veci napĺňal (prichádzal by s riešeniami – poznámka SITA). Podľa neho zodpovedať za RTVS môže vtedy, ak by mal takú zodpovednosť. „Ak ide o verejnoprávnu televíziu, muselo by ísť o konsenzus. Ak by to bola štátna televízia, mohla by sa niesť zodpovedať aj politicky,“ uviedol.

RTVS má podľa Danka dostatočné množstvo zdrojov na prevádzku. „Je tam manažment, ktorý je za ňu zodpovedný,“ konštatoval s tým, že aj štát má dostatočné rezervy, napríklad aj na tretí kanál. „Zvyšovať koncesionárske poplatky je najľahšie riešenie, ktoré nie je riešením. Riešením je nájsť zdroje v RTVS a v štátnom rozpočte,“ zdôraznil.