Nenávisť za mreže!

Je to reakcia aj na benevolenciu hlavne polície a prokurátorov, ktorí takéto konanie zľahčovali. Buď sa ním vôbec nezaoberali, nanajvýš ako po treste siahli po pokute.

Podobne ako organizovaný zločin bude aj agenda extrémizmu v gescii špecializovaného súdu a špeciálnej prokuratúry. Ministerka Lucia Žitňanská očakáva, že špeciálny tím vytvorí aj polícia.

Časť verejnosti problém extrémizmu začala ešte citlivejšie vnímať po tom, čo sa do parlamentu dostala Kotlebova strana, respektíve po tom, čo sa Marian Kotleba stal banskobystrickým županom. Verejnou mienkou doslova otriasol prístup vyšetrovateľa, ktorý vlani odmietol stíhanie poslanca Kotlebovej ĽS NS Milana Mazureka za vety, že „o tretej ríši vieme iba lži a rozprávky o 6 miliónoch a mydlách z Židov". Odôvodnil to slobodou prejavu a prokurátor s ním súhlasil. Od januára sa takéto vyjadrenie bude automaticky považovať za extrémistické.

Parlament tento týždeň ústavnou väčšinou schválil novely trestných kódexov, ktoré by mali postihovať nielen výroky oslavujúce fašizmus alebo vyzývajúce na nenávisť voči iným národom či rasám, ale aj rasovo motivované útoky. Platiť by mali od januára. Za hlasovalo 98 zákonodarcov, proti boli poslanci z Kotlebovej strany, zo Sme rodina Borisa Kollára, poslanci z OĽaNO sa zdržali.

Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) vďaka zmenám očakáva efektívnejšie vyšetrovanie. „Tvrdší postoj k trestným činom extrémizmu je aj v špecializácii sudcov a prokurátorov, ktorú zavádza presun tejto agendy pod Špecializovaný trestný súd a Úrad špeciálnej prokuratúry. K účinnejšiemu postihovaniu prispeje aj nový znalecký odbor, o ktorý bude rozšírená existujúca sústava znaleckých odborov a odvetví,“ upozornila ministerka.

Spresnených deväť paragrafov v Trestnom zákone a jeden v Trestnom poriadku ráta s tým, že ak bude niekto vyrábať, rozširovať alebo mať vo svojom počítači nacistické vlajky, heslá, symboly či programy extrémistických hnutí, prokurátor už nebude musieť ako dnes pred súdom dokazovať, že ide o podnecovanie k nenávisti či násiliu. A ich autor sa už nebude môcť vyhovárať, že nevedel, o čo ide. Jednoducho tieto materiály budú posudzované ako extrémistické. Väzenie bude hroziť aj za to, ak niekto založí hnutie smerujúce k potlačeniu základných práv a slobôd. Dnes je totiž trestným činom len podpora a propagácia takýchto hnutí. Trestné sadzby sú od jedného do ôsmich rokov.

Peter Weisenbacher z Inštitútu ľudských práv spomedzi schválených zmien ocenil najmä zámer vybudovať osobitný znalecký odbor. Poukázal na to, že dnes sa do posudzovania extrémizmu či fašizmu zapájajú ako znalci historici, čo podľa neho nestačí. „Pokiaľ sa chce posudzovať, či je nejaký čin extrémistický alebo nejaká organizácia extrémistická, treba sa na to pozrieť odborne nielen z hľadiska minulosti, ale aj súčasnosti,“ zdôraznil Weisenbacher.

Nová legislatíva ešte nemusí znamenať, že sa boj proti extrémizmu niekam posunie. „Policajti, vyšetrovatelia, súdni znalci, sudcovia majú tendenciu nevidieť v mnohých surových vulgárnych rasistických výrokoch dostatočný dôvod na odsúdenie páchateľov. Kým sa toto nezmení, kým prokurátori a vyšetrovatelia nebudú dôslednejšie vyhodnocovať tieto prejavy, tak ani tá najlepšia legislatíva nepovedie aspoň k nejakým exemplárnym prípadom potrestania,“ myslí si Laco Oravec z Nadácie Milana Šimečku.

Kotlebove hliadky vo vlakoch skončia Kotlebove hliadky budú protizákonné. Parlamentom tento týždeň prešla zmena v zákone o dráhach, podľa ktorej dohľad nad verejným poriadkom vo vlakoch a na železničných staniciach bude môcť od februára vykonávať iba polícia alebo osoba určená železnicami. Ide o reakciu na aktivity parlamentnej ĽS NS, ktorá avizovala, že do niektorých vlakoch pošle svojich členov a sympatizantov na to, aby tam dávali pozor na poriadok. „Nikto nemôže nahrádzať v tomto štáte políciu ani sa tak tváriť,“ vyhlásila k hliadkam ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. Železničná spoločnosť Slovensko od júla v cestovnom poriadku určila, že bez jej písomného povolenia je vo vlakoch zakázané vykonávať činnosti, ktoré nesúvisia s hromadnou osobnou dopravou, zakázala tiež politickú reklamu či rozdávanie letákov. Podľa tohto poriadku môže polícia vykázať Kotlebových mužov v zelených tričkách z vlaku, aj keď majú platný cestovný lístok.

Popieranie holokaustu je trestným činom aj dnes, málo prípadov sa skončí obvinením. Rovnako je to aj v prípade rasizmu či extrémizmu. Sociológ Michal Vašečka za tým vidí snahu o bagatelizáciu skutkov. „Policajti sa striktne držia určitých algoritmov, to znamená, že pokiaľ človek nemá vytetovaný hákový kríž, ale len nejaký symbol runy, nebudú to riešiť ani sa snažiť urobiť precedens," zhodnotil Vašečka. Vyšetrovatelia dnes podľa Žitňanskej často klasifikujú takéto prípady ako priestupky, lebo nepreukážu páchateľov úmysel, alebo tvrdia, že konanie páchateľov nie je nebezpečné. Navyše tresty za extrémistické prejavy nie sú odstrašujúce, stráca sa ich preventívny účinok. Za priestupok dostane páchateľ maximálne 500-eurovú pokutu. Žitňanská hovorí, že zmena by mala prísť aj v polícii, aby aj ona zaviedla špecializáciu tak, ako sa chystá na súdoch a prokuratúre.

Polícia tvrdí, že v súvislosti s extrémizmom prijala viaceré opatrenia. Policajný prezident Tibor Gašpar od marca krajom nariadil, že v prípade nárastu extrémistických prípadov môžu na ne vyčleniť toľko policajtov, koľko treba. Krajskí šéfovia musia každý týždeň hlásiť zaevidované prípady extrémizmu. Na policajnom prezídiu sa o sto percent zvýšil počet policajtov, ktorí riešia boj proti terorizmu aj extrémizmu.

Policajti sa tiež vzdelávajú, aby vedeli odhaliť prejavy extrémizmu na internete. „Vytvorili sme špeciálny vzdelávací kurz pre príslušníkov Policajného zboru určených na krajských a okresných riaditeľstvách na úseku boja proti extrémizmu. Tento má zvýšiť IT schopnosti príslušníkov polície monitorovať, odhaľovať a objasňovať prejavy extrémizmu na internete,“ uviedla Michaela Paulenová z kancelárie ministra vnútra. V septembri a októbri ho absolvovalo 100 policajtov a budú ním musieť prejsť všetci, ktorí budú pracovať na úseku boja proti extrémizmu.

Tento rok polícia zaevidovala 34 extrémistických trestných činov. Len v marci, keď sa Kotlebova strana ĽS NS dostala do parlamentu, ich bolo 19. Čísla za prvé tri mesiace prekonali štatistické čísla extrémizmu za vlaňajší rok. Vlani ich bolo za celý rok 30.

Okrem zmien súvisiacich s extrémizmom pribudne v Trestnom zákone nový trestný čin – apartheid. Ten je v rámci medzinárodného trestného práva vnímaný ako zločin proti ľudskosti. Definovaný je ako konanie jednotlivca, ktorým sa snaží zachovať režim charakteristický útlakom a nadvládou jednej rasovej skupiny nad inou.