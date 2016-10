Ľudia zo žilinskej bytovky ostanú po požiari ešte týždeň v telocvični

Aj toto riešenie je stále len dočasné. Samospráva by sa mala vysporiadať s tým, čo ďalej s neplatičmi a so sociálne slabšími či s neprispôsobivými ľuďmi zo žilinského geta.

O pomoci pre ľudí bez strechy rokovali žilinskí poslanci včera. V školskej telocvični sú už 11 dní. V bytovke pred požiarom bývalo 116 ľudí, z ktorých okolo 100 prijalo pomoc v telocvični, 73 je mladších ako 18 rokov. Najrýchlejším a najlacnejším riešením je dočasné bývanie v stanoch alebo obytných kontajneroch. Niektorí poslanci presadzujú kontajnery. „Tí ľudia ani z humánnych, ani zo zákonných dôvodov nemôžu zostať na ulici. Dočasné ubytovanie ľudí v kontajneroch je najlepšie z tých nešťastných riešení, ktoré sú,“ povedal poslanec mestského zastupiteľstva v Žiline Peter Fiabáne (nezávislý).

Z dvadsiatky rodín je väčšina neplatičov. Len dve rodiny sa snažili splácať dlh, a jednej sa ho podarilo aj uhradiť. Mesto hovorí o celkovej podlžnosti 557-tisíc eur. Preto chce stanoviť pravidlá, za akých sa budú môcť rodiny nasťahovať do dočasných prístreškov. „Budú sa musieť zaviazať k splácaniu svojho pôvodného dlhu, budú musieť podpísať zmluvu na ubytovanie maximálne na jeden mesiac s tým, že uhradia nájom dopredu. Kto nebude chcieť splniť takéto podmienky, ten takéto ubytovanie nemôže dostať,“ priblížil primátor Žiliny Igor Choma. Pripustil, že ak sa nepodarí zohnať obytné kontajnery, mesto bude hľadať stany. Mesto na riešenie situácie vyčlenilo 150-tisíc eur.

Radšej kontajnery ako stany, kvôli deťom, prosila poslancov jedna z obyvateliek poškodenej bytovky na Bratislavskej ulici, ktorá vystúpila na zastupiteľstve. „Možno teraz budeme viac sledovaní a dajú nám aj šancu, že keď si niekto bude pravidelne platiť, aby sa dostal z tých kontajnerov. Mali dnes pravdu, tá bytovka je v hroznom stave a my si za to môžeme. Je to aj výzva pre nás. A hlavne ponaučenie, aby sa nám už niečo také podobné nestalo,“ sľubovala Monika Fataková.

Na rokovanie poslancov prišli aj zástupcovia z Úradu splnomocnenca pre rómske komunity. Zopakovali, že najlepším riešením je oprava poškodenej bytovky, aby sa do nej vrátili obyvatelia. „Nič iné tým neurobíme, len to zase bude stáť obrovské peniaze a tá efektivita tam určite nie je,“ mieni Stanislav Vosplálek z úradu splnomocnenca.

Statik zatiaľ konštatoval, že bytovka je obývateľná, len ak sa okrem strechy poškodenej požiarom opravia i ďalšie nedostatky. Mesto však predpokladá, že taká rozsiahla oprava by stála 300-tisíc eur.

Ešte stále však nie sú posúdené základy budovy, pretože sú plné fekálií a odpadkov. Aby sa mohol posudok dokončiť, bude ich treba odčerpať. „Tak, aby ten statický posudok bol komplexný, aby jednoznačne povedal, či zbúrať, alebo nezbúrať. Toto je pre nás dosť zásadná vec,“ dodal primátor. Podľa Chomu budú obyvatelia v telocvični na Hollého ulici už len do budúceho piatka. Škola a jej žiaci ju nevyužívajú.