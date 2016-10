Prieskum: Voľby by vyhral Smer, mimo parlamentu by ostalo KDH

Za ňou by nasledovali strany SaS a SNS, ktoré by zhodne získali 14 percent, obe strany by tak mali v NR SR po 24 poslancov. Vyplýva to z telefonického prieskumu agentúry Polis, ktorý agentúra Polis uskutočnila od 15. do 22. októbra na vzorke 1 409 respondentov starších ako 18 rokov, na území celej SR. Respondenti mali odpovedať na otázku: „Ak by parlamentné voľby boli teraz, najbližší víkend, ktorú stranu alebo hnutie by ste volili?“

Štvrté miesto by obsadila strana Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko so ziskom 10,1 percenta voličských hlasov (17 mandátov). Hnutie OĽaNO-NOVA by získalo 8,5 percenta hlasov a strana Most-Híd by získala 8,2 percenta hlasov.

Obyčajní ľudia aj Most-Híd by tak mali v parlamente po 14 poslancov. Do parlamentu by prešla aj strana Sme Rodina – Boris Kollár, ktorú by volilo 6,8 percenta respondentov a získali by 11 poslaneckých kresiel.

Naopak, pred bránami parlamentu by ostali KDH so ziskom 4,6 percenta hlasov, SMK so ziskom 3,9 percenta či KSS s podporou 1,7 percenta voličov. Agentúra Polis vyrátala preferencie zo 62-percentnej volebnej účasti. Nerozhodnutých bolo 24 percent respondentov, voliť by nešlo 14 percent respondentov.