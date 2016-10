Danko dáva podnet na Matoviča a poslancov ĽSNS za výroky o Židoch

Podnet na začatie konania podáva Danko proti lídrovi hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igorovi Matovičovi. „Máme tu stranu, ktorá má štyroch členov a neštíti sa čohokoľvek. Je nemiestne a nepredstaviteľné, aby si poslanec dovolil nemiestne žarty.

Verejne vyzývam Matoviča, aby sa verejne ospravedlnil obetiam holokaustu a príslušníkom židovského národa. Takéto perverzné vtipy nesmú zaznieť,“ vyhlásil Danko, ktorého pobúrilo to, že Matovič počas rozpravy o rokovacom poriadku prirovnal život Židov v koncentračnom tábore k poslancom NR SR.

Matovič v rozprave povedal: „Je to to isté, ako keby si v koncentračnom tábore povedali, že si zahrajú futbalový zápas Židia a dozorcovia. A zrazu tí dozorcovia povedia, že my sme dozorcovia, tak náš šéf koncentráku bude rozhodcom. Je to presne taká istá zvrátenosť. My ako opoziční poslanci alebo ako opozícia ťaháme v tomto mieste za kratší povraz. Tak ako Židia v koncentráku,“ povedal v prejave Matovič. Danko povedal, že v súvislosti s týmto výrokom vyjadrila „židovská obec“ znepokojenie.

Zároveň Danko upozornil aj na výroky poslancov Ľudovej strany Naše Slovensko, ktorí v rokovacej sále parlamentu hovorili o tom, že v Izraeli vládne apartheid. Má ísť o troch poslancov NR SR. Danko vedel menovať poslanca Milana Mazureka a poslankyňu Natáliu Grausovú. V prípade disciplinárneho postihu môžu poslanci dostať pokutu 1 000 eur.

Danko tiež avizoval, že sa bude snažiť s koaličnými partnermi presadiť, aby poslanci neboli nepostihnuteľní za svoje výroky prednesené v NR SR. Podľa neho by poslanecká imunita nemala platiť na výroky, ktoré budú trestné z pohľadu poškodzovania ľudských práv a slobôd. „Pre poslanca by malo byť trestné, aj keď si dovolí hanobiť rasu či národ,“ konštatoval.