Gašpar podal trestné oznámenie v súvislosti s vyjadrením Gajdoša

Ako po neverejnom zasadnutí bezpečnostného výboru povedal poslanec Richard Vašečka (OĽaNO), ústavnoprávny výbor má vysvetliť, či občan, ktorý je členom ozbrojených zložiek, môže byť predvolaný na parlamentný výbor. Za uznesenie hlasovali spolu s opozičnými poslancami aj poslanci za Most-Híd.

„Táto vec je taká vážna (kauza Gorila, pozn.), že odchod šéfa vyšetrovacieho tímu je niečo, čo jednoznačne patrí pred brannobezpečnostný výbor,“ povedal Vašečka. Minister vnútra Robert Kaliňák pritom aj v piatok argumentoval, že keďže je Gajdoš viazaný mlčanlivosťou, jeho účasť na výbore by bola zbytočná. Podľa Vašečku si však minister nepraje, aby v prípade odzneli iné interpretácie, aké podáva on sám. „Minister nám v zásade môže rozprávať čokoľvek a my to nevieme spochybniť,“ povedal s tým, že je potrebné si vypočuť aj druhú stranu. Podľa medializovaných informácií totiž Gajdoš odôvodňuje svoju žiadosť o odchod do civilu tým, že do vyšetrovania Gorily je zasahované, pričom najčastejšie sa v tejto súvislosti spomína dozorujúci prokurátor Dušan Kováčik.

„Ja osobne som na základe prezentovaných informácií nadobudol stopercentnú istotu, že pokiaľ bude Robert Kaliňák ministrom vnútra, tak sa ani my, ani verejnosť nedozvie, či bol Robert Fico v byte na Vazovovej a či strana Smer kšeftovala so štátnymi funkciami,“ povedal poslanec Ľubomír Galko (SaS). Podľa neho je to ďalší z dôvodov, aby Kaliňák podal demisiu. „Budeme si musieť počkať na nového ministra vnútra a pravdepodobne aj na novú vládnu garnitúru,“ dodal Galko.

Ako médiám povedal policajný prezident Tibor Gašpar, v súvislosti s vyjadreniami Gajdoša o zasahovaní do vyšetrovania podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. „Za neznámym páchateľom mám istých funkcionárov, ktorí by mohli vplývať na vyšetrovanie a žiadam, aby sa toto preverilo,“ vyhlásil. Gajdoš by podľa neho mal tvrdenia konkretizovať pred orgánmi, ktoré sú na to zákonne príslušné.

Ako pred časom informovali médiá, vyšetrovateľ Marek Gajdoš, ktorý stál na čele špecializovaného tímu utvoreného na vyšetrovanie kauzy Gorila, sa rozhodol odísť do civilu. V tejto súvislosti sa spomínali aj údajné prekážky, ktoré mu pri vyšetrovaní boli kladené. Tím založili v januári 2012. Spis Gorila sa na verejnosti objavil v decembri 2011, pričom jeho obsah tvorili prepisy rozhovorov medzi viacerými politikmi a osobami z prostredia finančných skupín. Za autora spisu je považovaný bývalý príslušník SIS Peter H. Celá vec je v štádiu vyšetrovania.