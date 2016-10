Hrnko: Grendel by mal zvážiť zotrvanie na poste predsedu výboru

SITA |

Gábor Grendel (OĽaNO) by mal zvážiť svoje zotrvanie na poste predsedu parlamentného výboru na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS). Na dnešnej mimoriadnej schôdzi výboru poslanci prijali uznesenie, v ktorom vyjadrili pochybnosť, či poslanec Gábor Grendel, ktorý i vzhľadom na začaté trestné konanie voči jeho osobe je tá osoba, ktorá by mala zostať vo funkcii. Povedal to po rokovaní výboru jeho člen Anton Hrnko (SNS).