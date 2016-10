Fico zablahoželal Česku k sviatku

Slovensko podľa premiéra plne rešpektuje udalosti počas vojny

Fico zdôraznil, že mu záleží na tom, aby bez ohľadu na to, ako bude vyzerať politická garnitúra na západnom či východnom brehu Moravy, československé vzťahy mali takú vysokú úroveň, ako majú dnes. „V roku 2018 si budeme pripomínať sto rokov vzniku Československej republiky, ale tento rok bude významný aj z hľadiska iných jubileí. Bude to 50 rokov od Pražskej jari, bude to aj 25 rokov samostatnej štátnosti Českej a Slovenskej republiky,“ povedal Fico. Česko a Slovensko by podľa neho mali pri tejto príležitosti zorganizovať oslavy spoločne. Z toho dôvodu vláda SR ustanovila aj národného koordinátora, ktorým sa stal slovenský diplomat v Prahe Vladimír Valovič.

„Netreba dúfam pripomínať, že Slovenská republika je krajina, ktorá stojí na hodnotách Slovenského národného povstania. Je to krajina, ktorá plne rešpektuje udalosti, ku ktorým došlo počas druhej svetovej vojny,“ povedal Fico a dodal, že popieranie alebo znevažovanie holokaustu je neprijateľné. Protestuje preto proti vyjadreniam niektorých opozičných politikov v Národnej rade SR, „pretože svojimi vyjadreniami hrubo urazili obete holokaustu“.

Pripomenul, že je autorom zákona o pamätnom dni obetí holokaustu a rasového zákona, ktorý si Slovensko pripomína každoročne 9. septembra. „Toto grobianstvo a hulvátstvo nemôžem akceptovať. A už vôbec nemôžem akceptovať, aby niekto štandardný politický súboj v demokratickej spoločnosti prirovnával k tragédiám obdobia holokaustu,“ uviedol Fico. Vyhlásil, že strana Smer bude podporovať, aby sa takéto „excesy opozičných politikov“ trestali. Z imunity poslancov NR SR by v takomto prípade mala existovať výnimka. Vzťahovať by sa okrem urážky holokaustu mala aj na Slovenské národné povstanie a iné historické piliere Slovenskej republiky a Ústavy SR.

Fico reagoval na Renziho kritiku o kvótach

„Sme predsedajúca krajina EÚ a nikdy sme nezneužívali, ani nebudeme zneužívať predsednícku stoličku na presadzovanie si svojich vlastných názorov a priorít,“ povedal Fico a reagoval tak na kritiku talianskeho premiéra Mattea Renziho, ktorému sa nepáči odmietavý postoj strednej Európy k riešeniu migračnej krízy utečeneckými kvótami. „Povinné kvóty sú politicky mŕtve a treba pripomenúť každému, aj pánovi premiérovi Renzimu, že zo 160-tisíc migrantov, ktorí mali byť rozdelení, bolo rozdelených len pár,“ vysvetlil Fico. Za to zodpovednosť nenesie ani Česko, Slovensko či Maďarsko. „Zlyhal koncept povinných kvót,“ dodal Fico s tým, že v rámci fungovania EÚ musia nájsť kompromis nie na základe diktátu väčšiny, ale solidarity jednotlivých štátov, ktorá bude vyhovovať národným špecifikám Slovenskej republiky, ale aj ostatným. „To je úlohou predsedníckej krajiny,“ ukončil brífing Fico.