Na Tatra summite v Bratislave predstavili odporúčania na protiteroristické opatrenia

Na tlačovej konferencií povedal, že dnes už nie sme svedkami terorizmu 1.0, čo bol napríklad útok na newyorské dvojičky z 11. septembra, ale sme skôr svedkami útokov osamelých vlkov, ktorí sú buď riadení alebo inšpirovaní tzv. Islamským štátom. Týchto označil za teroristov 3.0. Zároveň si myslí, že je dôležitá výmena spravodajských informácií nielen medzi spravodajskými službami, ale aj medzi spravodajskými službami a políciou.

„Nasadnú do nákladného auta a idú zabiť ľudí. To sa ťažko zachytáva,“ povedal Chertoff s tým, že prevencia voči takýmto útokom si vyžaduje napríklad monitorovanie sociálnych sietí. Na to, aby bola Európa či USA schopná zabrániť podobným útokom, je podľa Chertoffa nutné zlepšiť spoluprácu nielen spravodajských služieb v Európe, ale aj medzi Európou a USA či Kanadou, ale aj medzi spravodajskými službami a políciou. „Videli sme, že ľudia, ktorí sa stávajú teroristami, začínajú ako kriminálnici, majú zápis v trestnom registri,“ vysvetlil.

Okrem toho dnes vidíme návrat tzv. zahraničných bojovníkov. To sú napríklad ľudia, ktorí sa narodili v Európe, odídu do Sýrie či Iraku, a vrátia sa späť do Európy. Za obrovskú výzvu pritom bývalý minister označil to, aby sme zabránili voľnému pohybu týchto ľudí po schengenskom priestore. „Z pohľadu USA máme bezvízový styk s väčšinou európskych krajín. Prijímame zodpovednosť za to, že budeme chrániť naše hranice aj bezvízový styk. Je to zložitejšie, musíme identifikovať ľudí v Európe, ktorí sa rozhodnú vycestovať do USA, ale je to aj naopak. Sledovanie týchto ľudí je nesmierne dôležité. Musíme zvážiť výmenu informácií medzi políciou a spravodajskými službami,“ informoval Chertoff.

„Musíme vyvinúť centrum excelentnosti a vzdelávacie programy, tak, aby sa vyrovnali rozdiely medzi dobrými a nie až tak dobrými, aby sa zvýšila úroveň všade. Musíme zdieľať najlepšie praktiky a zosúladiť niektoré praktiky,“ vysvetlil bývalý minister vnútra USA. Priznal však, že jednou z prekážok môže byť nedostatok dôvery medzi štátmi. Myslí si ale, že aj krajiny, ktoré možno z pohľadu iných nie sú až také dôveryhodné, sa dajú do určitej miery zdieľania informácií zaangažovať.

Chertoff si vie napríklad predstaviť ad hoc spoluprácu s Ruskom či Čínou. „Ťažko sa mi predvída, ako by krajiny ako Rusko mohli byť plne dôveryhodným partnerom, ale to neznamená, že nie sú oblasti, kde by sme nevedeli spolu komunikovať,“ povedal Chertoff s tým, že ide hlavne o tom, aby sme dokázali zabrániť útokom, pri ktorých zomierajú nevinní ľudia.

Témou boli aj útoky v internetovom priestore, čiže kybernetické útoky. Kritická je pritom podľa Chertoffa ochrana zozbieraných dát. „Je dôležité, aby boli adekvátne zašifrované, to je otázka pre riaditeľov spravodajských agentúr,“ myslí si bývalý americký minister s tým, že ak má niekto peniaze, veľa nástrojov si môže kúpiť na tzv. temnom internete. Zároveň netreba podľa neho zabúdať na spoluprácu so súkromným sektorom.

Na odporúčaniach, aby sa zabránilo ďalším teroristickým útokom, pracovali odborníci zo 14 krajín, pričom nej okrem Chertoffa pracovali napríklad bývalý švédsky premiér Carl Bildt, bývalý šéf nemeckej tajnej služby August Hanning či bývalý obrany a vnútra Veľkej Británie Lord John Reid. Spolu takmer rok skúmali, kde sú najväčšie problémy Európy z hľadiska protiteroristických opatrení.