V Bielom dome bude Clintonová, tipujú slovenskí politici

Z vyjadrení slovenských politikov, ktorých oslovil denník Pravda, väčšinou vyplynulo, že sú naklonení ku Clintonovej a tipujú ju aj za budúcu prezidentku Spojených štátov amerických. Trump je pre nich málo čitateľná a nevyspytateľná osobnosť bez akýchkoľvek politických skúseností.

Poslanci boli na túto tému zhovorčivejší, už opatrnejšie hovorili predstavitelia vlády. Špekulácie však vyvolal premiér Robert Fico vyjadrením pre britské noviny Financial Times. Podľa novín premiér by privítal možnú zmenu postojov k Rusku. "Prečo vytvárame obraz, že by to nebolo dobré,“ vyhlásil Fico s ohľadom na neistotu medzi západnými lídrami, čo sa týka možnosti mať za prezidenta Trumpa. Ten svoju kampaň okrem radikálnej protiimigračnej politiky stavia aj na zmene postoja USA k Rusku a netají sa obdivom k prezidentovi Vladimirovi Putinovi.

"Samozrejme, lídri sú tu na to, aby menili veci,“ uviedol Fico v spomínanom rozhovore. Tlačový odbor Úradu vlády neskôr na otázku Pravdy, či možno z Ficových slov vyčítať, že sa prikláňa k Trumpovi, Ficove slová vysvetľoval tak, že predseda vlády vo všeobecnosti nevstupuje do vnútorných záležitostí iných krajín. „Aj v prípade prezidentských volieb v USA bude rešpektovať rozhodnutie voličov,“ konštatoval tlačový odbor. Minister vnútra Robert Kaliňák povedal, že ako predstaviteľ iného štátu sa nechce vyjadrovať k obidvom kandidátom. „Mám svojho favorita, ale určite nepoviem ktorého, lebo sa to z mojej pozície nehodí,“ podotkol.

„To je Sofiina voľba,“ reagoval šéf zahraničného výboru Národnej rady František Šebej z Mostu-Híd na otázku, kto je mu sympatickejší. Rozhodne by považoval za viac znepokojivé, keby bol zvolený Trump. Podľa Šebeja so zvolením Clintonovej možno očakávať istú kontinuitu v zahraničnej politike USA, ale keby bol zvolený Trump, nikto nevie povedať, aká by bola.

Predseda výboru pre európske záležitosti Ľuboš Blaha zo Smeru by uprednostnil Jill Steinovú, ktorá reprezentuje ľavicovú Stranu zelených. „Určite by som nevolil ani Clintonovú, ani Trumpa. Je to jeden multimilionársky zbohatlík a navyše veľmi silný rasista. Mám obavy, že by priniesol radikálne znižovanie daní pre najbohatších a štval by proti Číne a Iránu a niečo z jeho čudného správania by mohlo viesť až k vojnám,“ hovorí Blaha. Za výhodu Trumpa považuje jeho lepšie vzťahy k Rusku a to, že by tu netlačil na konfrontačné riešenia. „Tam, naopak, vidím veľké riziko Clintonovej, ktorá je väčší jastrab ako prezident Obama a je viac rusofóbna. Mohlo by to byť nebezpečné. Neviem si teda z nich dvoch vybrať, lebo čo sa týka domácej politiky, je Hillary sociálnejšia a liberálnejšia,“ dodal. Tipuje však víťazstvo Clintonovej.

Donald Trump. Autor: SITA/AP, Evan Vucci

Predseda SaS Richard Sulík si myslí, že zvolená bude Clintonová, pretože jej súper svoje vystupovanie za posledné týždne „prepálil". „Od zverejnenia videa, kde sa Trump dosť vulgárne vyjadruje o ženách, ale aj ďalšie jeho kroky, tak to je jedno zlyhanie za druhým,“ poznamenal Sulík. Šéf Obyčajných ľudí Igor Matovič hovorí, že mu Trump nie je blízky. „Podľa správania sa k ženám je vulgárny a arogantný. Pripomína mi Andreja Danka a ten mi vôbec nie je sympatický,“ podotkol Matovič. Aj keď si myslí, že vyhrá Clintonová, pripustil, že „ostrakizácia“ Trumpa môže spôsobiť veľmi nepríjemné prekvapenie.

Aj prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška si myslí, že vyhrá Clintonová. Považuje ju za politicky skúsenejšiu, Trump môže zase priniesť zmenu. „Len ide o to, či bude pozitívna. Istotu máme v tom, že Hillary bude pokračovať v politike prezidenta Obamu, a teda jej politika bude predvídateľná," povedal Paška.

Europoslancovi a bývalému šéfovi slovenskej diplomacie Eduardovi Kukanovi je bližšia Clintonová. „Dá sa predpokladať, aké budú jej kroky. Má väčšie pochopenie pre úlohu USA vo svete a v medzinárodnej oblasti. Má s tým aj konkrétne skúsenosti ako bývalá ministerka zahraničných vecí. Donald Trump je nevyspytateľný politik, a to je ešte vznešené slovo pre neho. Jeho zvolenie by dosť narušilo stabilitu vo svete, lebo nikto nevie, čo by sa dalo od neho čakať,“ zhodnotil Kukan. Podľa neho USA sú obrovskou krajinou a zmeniť ich politiku je veľmi ťažké, ale pre určité upokojenie situácie vo svete by bolo lepšie, keby si americkí občania zvolili Hillary.

Politológa Michala Horského neprekvapuje, že sa slovenskí politici prikláňajú ku Clintonovej, pretože nevyhnutým znakom demokratického politika je vypočítateľnosť. „Celý politický život Clintonovej aj volebná kampaň umožňujú rozpoznať jej budúce kroky U Trumpa je dôležitý fakt, že je súčasťou globálne sa presadzujúcej antipolitiky. Muž bez politickej minulosti, ale aj vízie na jednej strane láka radového voliča, na strane druhej politickým elitám z neho vlasy vstávajú dupkom,“ zhodnotil politológ. Podľa neho ak niečo na Trumpovi signalizuje politickú kontinuitu, je to politika izolacionizmu, ktorú však Spojené štáty prelomili pri vstupoch do prvej i druhej svetovej vojny.

Súboj dlhoročnej političky Demokratickej strany s realitným magnátom, ktorého nominovali republikáni, dostal prívlastok ako jeden z najhorších v histórii. Trump sa netají pohŕdavým postojom k imigrantom či menšinám, neúctivo sa vyjadroval o ženách. Ani Clintonová si nedávala servítku pred ústa, keď voličov protikandidáta označila za úbožiakov. Rusko obvinila, že sa snaží ovplyvniť výsledky amerických volieb v prospech jej súpera.