Turčianska cesta prvej triedy pripomína tankodróm

Posledný sľubovaný termín začiatku rekonštrukcie bol marec tento rok. Zmaril ho vraj zdĺhavý proces stavebného konania. „Predstavitelia rezortu dopravy urobili všetko, čo bolo v ich silách, aby boli pôvodné termíny dodržané. Počas prípravy sa investor – Slovenská správa ciest – musel vyrovnať s množstvom pripomienok a dodatočných požiadaviek obcí a verejnosti,“ píše v stanovisku hovorkyňa správy Zuzana Hromcová.

Úsek medzi Príbovcami a Turčianskymi Teplicami je dlhý asi 15,5 kilometra. Skladá sa z betónových panelov, ktoré sú uvoľnené, praskajú, tvoria sa v nich trhliny a diery. Trasenie a hluk, takto v lepšom prípade vnímajú jazdu vodiči. V horšom prípade hovoria o poškodených tlmičoch, pneumatikách, diskoch, nápravách. Úsek radšej obchádzajú po cestách nižšej kategórie cez dediny. „Nejazdím po panelke, obchádzam, lebo je to cesta, ktorá ničí tlmiče,“ povedal vodič z Martina.

Na ustavičné odsúvanie rekonštrukcie zničenej cesty tak doplácajú i obyvatelia obcí, cez ktoré sa doprava vyhýba zničenej panelke. Robí tak čoraz viac vodičov. „Tieto cesty nie sú dimenzované na zvýšenú dopravnú záťaž, v dôsledku ktorej na nich dochádza k zrýchlenej degradácii obrusných a ložných vrstiev,“ hovorí šéf Výskumného ústavu dopravného Ľubomír Palčák.

Cez centrá dedín v blízkosti rodinných domov jazdia nielen osobné autá, ale aj kamióny, ktoré smerujú na Žiar nad Hronom či Banskú Bystricu. V smere od Martina sa na dedinské cesty dostanú za križovatkou pri Príbovciach. Podľa dopravných meraní prejde za 24 hodín po ceste I/65 za križovatkou s cestou II/519 na Príbovce 5 557 vozidiel, z toho 1¤685 vozidiel tvorí ťažká doprava, dodal Palčák. Pred križovatkou na Príbovce je to 14 233 vozidiel, z čoho 3¤025 sú kamióny.

„Tých áut je tu toľko, že idem požiadať správu ciest, aby nám tu namontovala semafor, veď nemôžeme prejsť cez cestu. Cesta prechádza presne stredom našej obce, takže keď obyvatelia chcú ísť do školy, na stanicu alebo do obchodu, musia cez ňu prechádzať,“ hovorí starosta Jazernice Ivan Gejdoš. Pre obec je to nebezpečný problém, najmä keď vodiči nedodržiavajú predpísanú päťdesiatku.

Cestári zatiaľ nespresnili termín, kedy by sa mala rekonštrukcia cesty cez Turiec začať. Povrch by už nemali tvoriť betónové panely. Vozovka sa vybuduje nanovo. Podľa vestníka verejného obstarávania sa náklady odhadujú na vyše 36 miliónov eur. Ako uviedla hovorkyňa správy ciest, hľadajú v súťaži firmu, ktorá problémovú cestu opraví. „Zároveň už máme zabezpečené aj financovanie tohto projektu z európskych fondov,“ dodala Hromcová.