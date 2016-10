Koalícia chce jednokolovú voľbu predsedov VÚC

Cieľom novely ústavy je predĺženie volebného obdobia orgánov vyšších územných celkov pre jedny voľby na päť rokov, a to pre voľby, ktoré budú v roku 2017. Tým sa vytvorí možnosť, aby sa voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov vyšších územných celkov v roku 2022 mohli konať v jeden deň.

Predkladatelia argumentujú, že zjednotením volebného obdobia možno vytvoriť právne podmienky pre to, aby sa voľby orgánov samosprávy obcí a vyšších územných celkov mohli konať v rovnakom čase.

„Pre voliča to znamená voliť tieto orgány v jeden deň, na rovnakom mieste, čo mu v konečnom dôsledku nielen usporí čas, ale najmä zvýši pozornosť vo vzťahu ku kandidátom a prirodzenému výberu tých z nich, ktorí sú spôsobilí plniť jeho predstavy v jednotlivých orgánoch.

Pre kandidátov vo voľbách a politické strany by mal takýto postup vyvolať kreatívnejšie programy a zlepšiť výber kandidátov pre jednotlivé funkcie,“ zdôvodnili svoj návrh poslanci Vladimír Faič, Martin Glváč, Tibor Glenda, Gábor Gál, Andrej Hrnčiar, Dušan Jarjabek a Martin Nemky.

Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva zas má stanoviť jednokolovú voľbu predsedu samosprávneho kraja. „Praktické skúsenosti ukázali, že voliči sú skôr motivovaní zúčastniť sa na prvom kole volieb, v ktorom volia aj poslancov do zastupiteľstva samosprávneho kra­ja.

Účasť na druhom kole volieb býva veľmi nízka a preto ani voľby v tomto prípade nie sú úplným odrazom vôle voličov. Štát však na zabezpečenie druhého kola voľby vynakladá nezanedbateľné finančné prostriedky,“ zdôrazňujú poslanci v predkladacej správe.

Zároveň pripomínajú, že pravidlo jednokolovej voľby sa uplatňuje aj pri voľbách starostov obcí a primátorov miest, pričom postavenie a zodpovednosť primátorov veľkých krajských miest sú porovnateľné s postavením a zodpovednosťou predsedov samosprávnych krajov.

Zmenou zákona by podľa predkladateľov došlo k významnej úspore peňazí. Napríklad vo voľbách v roku 2013 sa druhé kolo konalo v piatich samosprávnych krajoch. Ak by sa druhé kolo volieb v tomto čase nekonalo, ušetrilo by sa približne 2,4 milióna eur.