Prieskum: Podľa Slovákov nemá zmysel zakladať novú stranu

Na otázku „Myslíte si, že má zmysel na Slovensku zakladať novú stranu?“ si vybralo možnosť „rozhodne nie“ 63,5 percenta respondentov. Ďalších 14,6 percenta respondentov uviedlo, že skôr nie ako áno. Zmysel zakladať na Slovensku novú stranu vidí 15,7 percenta ľudí. K otázke sa nevedelo vyjadriť 6,2 percenta opýtaných.

Agentúra Polis sa respondentov, ktorí vidia zmysel v založení novej strany, pýtala aj na to, aká by to mala byť strana. Najviac ľudí sa vyslovilo za pravicovú. Túto možnosť zvolilo 34 percent opýtaných.

Na ďalších miestach sa umiestnili liberálna strana, ktorú uprednostňuje 26,4 percenta respondentov a kresťanská strana, ktorú si praje 11,3 percenta respondentov. Pod 10 percent získali ľavicová strana, zelená strana a socialistická strana.