Po odchode Procházku je Zimenová otázna

Denníku Pravda sa so Zimenovou nepodarilo v utorok skontaktovať, aby povedala, ako sa postaví ku koalícii. Aj keď kandidovala za Sieť, členkou strany nikdy nebola. Po voľbách tvrdila, že vládu Smeru a SNS podporovať nebude. Neskôr sa však ako odborníčka stala poradkyňou ministra školstva Petra Plavčana, ktorý je nominantom národniarov.

Podľa politológa Michala Horského má Zimenová možnosť začleniť sa do klubu SNS alebo Mostu-Híd. „Je však otázne, či ju tam budú chcieť, alebo ostane ako bezprizorný kameň v parlamente,“ povedal politológ. Podľa hovorkyne Siete Karmen Németovej so Zimenovou momentálne komunikuje predseda strany Roman Brecely. Stretnúť by sa s ňou mal v stredu.

Bývalý šéf Siete Procházka v pondelok oznámil, že k 31. októbru sa vzdáva mandátu poslanca Národnej rady. „Rozhodol som sa v plnom rozsahu vrátiť sa k právnej praxi, a to bez ohľadu na to, ako sa pre mňa skončí výberový proces na pôde Súdneho dvora Európskej únie,“ uviedol vo vyhlásení Procházka, ktorý odchádza aj zo Siete.

Procházkova politická kariéra bola veľmi krátka, ale zato intenzívna. Poslancom Národnej rady sa stal prvý raz v roku 2010 za KDH, z ktorého v roku 2013 odišiel. V roku 2014 prekvapil, v prezidentských voľbách obsadil tretie miesto so ziskom vyše 400-tisíc platných hlasov. Zamotal sa však pri vyjadreniach ohľadom financovania svojej prezidentskej kampane.

Po prezidentských voľbách založil stranu Sieť a mal ambíciu byť „gazdom“ pravice. Sieť sa nakoniec ledva dostala v tohtoročných marcových voľbách do parlamentu. Vytvorila vládu so Smerom, SNS a s Mostom-Híd.

Po vnútorných rozporoch Procházku so skupinou okolo Andreja Hrnčiara drvivá väčšina poslancov Sieť opustila a prešla do klubu Mostu-Híd. Sieť kvôli tomu prestala byť aj súčasťou vládnej koalície.

Procházka by mal v stredu obsadiť jedno z dodatočných miest sudcu Všeobecného súdu EÚ v Luxemburgu. Práve tam ešte musí prejsť vypočutím, priťažiť mu môže jeho politická kariéra. Podľa politológa Horského je Procházka typickým príkladom dobrého odborníka, ktorý však dnes odchádza zo scény verejného života ako zlomený muž.

„Jeho prípad nie je zaujímavý pre jeho osobný osud, ale tým, že je jedným v dlhom rade omylov slovenského voliča, ktorý sa už pravidelne rozhoduje pre strany jedného muža na jedno použitie,“ zhodnotil Horský s tým, že by mal by výkričníkom a poučením pre celú politickú scénu.