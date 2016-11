Spotrebitelia budú viac chránení

Zároveň by sa mali zjednotiť pravidlá pri nakupovaní roztratené vo viacerých zákonoch. Ministerstvo hospodárstva, ktoré Spotrebiteľský zákonník pripravuje, chce tiež vzdelávať ľudí a posilniť možnosti reklamácie.

V súčasnosti sa ochrany spotrebiteľa týka asi dvadsať zákonov, vyhlášok či nariadení. Mnohé sú zdvojené a často aj terminologicky rozdielne. „Nová právna úprava bude jasná a zrozumiteľná, aby ani jedna strana nemala pochybnosti o svojich právach a povinnostiach,“ objasňuje Maroš Stano, hovorca ministerstva hospodárstva.

Tým sa podľa neho zabezpečí pre obe skupiny prehľadnosť a jednotnosť zákonov. Rezort chce prispieť k zníženiu sporov medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi. Nechce však zostať len pri zákone. Plánuje zvyšovať vedomosti o právach spotrebiteľa už v školách. Zákazníka práve pre jeho nedostatočnú informovanosť vo vzťahu k obchodníkom považuje za slabší článok.

Zákonník bude klásť väčší dôraz na ochranu spotrebiteľov a bezpečnosť tovarov. „Mali sme prípad, že si pani kúpila mechanický zvonček. Po namontovaní jej zoskratoval a zhorel celý byt,“ približuje skúsenosť Petra Vargová Čakovská zo Spoločnosti ochrany spotrebiteľov S.O.S. Poprad.

V novom predpise sa budú riešiť aj nekalé obchodné praktiky, ako sú nezrozumiteľné zmluvy či zavádzajúca reklama. „Kúpite si v obchode müsli, na ktorých sú zobrazené jahody, a po otvorení zistíte, že ovocie tam chýba,“ hovorí Čakovská.

Ministerstvo tiež navrhuje, aby sa reklamácie realizovali v štátnom jazyku zákazníka. Ďalšie časti zákonníka budú riešiť dohľad nad dodržiavaním zákona a sankcie.

„Systém sankcií by mal byť prísny a pokuty pre tých, ktorí porušujú zákon, dostatočne vysoké na to, aby ich od ďalšieho protiprávneho konania odradili. A ešte prísnejšie by sme mali postihovať subjekty, ktoré sa takého konania dopúšťajú opakovane,“ myslí si Čakovská.

Novou formou reklamácie má byť prevzatie záväzku predajcom. Ak obchodník napríklad klamlivou praktikou poškodí viacero spotrebiteľov, nemusí za to dostať trest. Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) obchodníkovi navrhne, aby prijal zodpovednosť za skutok.

Predajca tým sľúbi, že kupujúcich odškodní. SOI tak neuloží obchodníkovi sankciu, ktorá by mu inak za porušenie predpisov hrozila, alebo túto sankciu zníži. Podľa Stana to bude výhodné pre spotrebiteľov, ktorí by sa inak svojho nároku museli domáhať súdnou cestou.

Podľa Čakovskej sa môže výrazne urýchliť a uľahčiť prístup k spravodlivosti a odškodneniu veľkého množstva spotrebiteľov. Privítala by však aj ďalšie právne úpravy. Chcela by napríklad zmeniť spôsob, ako posudzovať chyby tovarov pri reklamácii.

„Za odborný posudok platí predajca, a tým je vopred určené, v koho prospech ho znalec nakoniec vypracuje,“ hovorí Čakovská. Takéto hodnotenia sú podľa nej zaujaté. Riešením by bol register subjektov, ktoré by boli na to oficiálne určené, a spotrebiteľ by si sám vybral, komu výrobok na posúdenie pošle.

„Obchodník by tak nemal zazmluvnených partnerov a zákazník by sa neodvážil poslať výrobok, ktorý sám poškodil,“ vymenúva Čakovská.

Hoci hlavným cieľom zákonníka je ochrana kupujúceho, malo by ísť podľa Stana o vyváženú právnu úpravu. „Nebude zaťažovať podnikateľské subjekty neodôvodnenými povinnosťami,“ tvrdí hovorca rezortu Stano. Vďaka sprehľadneniu legislatívy nebudú musieť obchodníci ani toľko investovať na právne poradenstvo.

Zákonník pozitívne vnímajú aj obchodníci, chcú si však počkať na jeho konkrétne znenie. „V zákone by som rád videl jasnejšie pravidlá fungovania združení na ochranu spotrebiteľa aj obchodníka,“ navrhuje Martin Katriak zo Zväzu obchodu a cestovného ruchu.

Podľa Čakovskej z S.O.S. Poprad to pomôže aj sudcom. „Dnes sa často rozhodujú na základe svojho právneho názoru, no v rozpore s platnou legislatívou na ochranu spotrebiteľa,“ mieni Čakovská.

V Spotrebiteľskom zákonníku nebude obsiahnutá právna úprava napríklad zájazdov, poskytovanie poštových či finančných služieb. Tie by mali byť aj naďalej regulované osobitnými právnymi predpismi.