OĽaNO: Prácu v nedeľu treba obmedziť alebo zrušiť

Spresnila, že nedeľný obed s rodinou si musí pravidelne odpustiť každý piaty Slovák. Slováci odpracujú podľa výsledkov Eurostatu, o ktoré sa Verešová na besede opierala, v priemere druhý najdlhší čas v eurozóne. Sú „rekordérmi aj v práci počas noci, pravidelne chodí na nočnú smenu každý šiesty Slovák,“ uviedla Verešová.

V rámci všetkých ekonomík Európskej únie je to najväčší podiel. „Pre zaujímavosť, nočnú prácu takmer nepoznajú Chorváti, tam v noci pracuje len 1,5 percenta zamestnancov,“ dodala Verešová s tým, že vo väčšine západných krajín sú banky a obchody počas nedele a sviatkov zatvorené. Ako príklad uviedla Nórsko, Fínsko, Nemecko, Veľkú Britániu, Holandsko, Luxembursko, Belgicko, Švajčiarsko či Rakúsko.

„Vo Francúzsku sú obchody zatvorené počas niektorých vybraných sviatkov a pravidelne v nedeľu na základe zákonníka práce, ktorý zakazuje, aby zamestnanec trávil v práci viac ako šesť dní v týždni, pričom dňom odpočinku je práve nedeľa,“ povedala Verešová s tým, že ak sa týmto krajinám chceme priblížiť, mali by sme nedeľný predaj zakázať alebo aspoň prísnejšie regulovať. "Ľudia majú na voľnú nedeľu právo, " dodala Verešová s tým, že najmä ľudia pracujúci v obchodných prevádzkach zarábajú najmenej peňazí.

„Ako opoziční poslanci by sme mohli podať poslanecký návrh zákona. Takéto návrhy máme pripravené, podávali sme ich aj v minulosti. V minulom volebnom období podalo OĽaNO kompromisný návrh ako základ pre vyjednávanie, podľa ktorého by sa regulovala alebo zakazovala nočná smena zo soboty na nedeľu,“ povedal predseda poslaneckého klubu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Richard Vašečka.

Navrhovali, aby od soboty od 20:00 do nedele do 14:00 hodiny ľudia nemuseli pracovať, obchody by sa zatvorili v sobotu o 20:00 a otvorili v pondelok ráno o šiestej. Opozičné návrhy zákonov však podľa Vašečku vládna väčšina apriori neguje. „Nemôžeme sa nečinne prizerať, ako vládna koalícia v tejto veci nekoná. Najväčšia vládna strana Smer-SD napriek tomu, že sa honosí prívlastkom sociálna demokracia, neurobila v minulom volebnom období, napriek tomu, že mala pohodlnú väčšinu, v tejto veci nič. Deje sa presný opak,“ povedal Vašečka.

Uviedol, že v roku 2014 bolo Slovensko v rámci eurozóny na treťom mieste v rebríčku pracovného času v nedeľu. „Odvtedy sme sa vyšplhali na prvú priečku,“ dodal Vašečka. „Slovenská národná strana už v apríli avizovala, že sa zasadí za zákaz nedeľného predaja. Zatiaľ nič. Všetky sily nasadili do novely rokovacieho poriadku,“ povedal Vašečka. Navrhuje preto, aby všetci poslanci demokratických strán v NR SR počas nasledujúcej schôdze parlamentu rokovali o regulácii nedeľného predaja a nedeľnej práce na Slovensko. Predsedom poslaneckých klubov pošlú aj list, ktorým ich vyzvú na rokovanie.