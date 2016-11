Karty poistencov nahradia občianske preukazy s čipmi

Elektronické preukazy s čipmi polícia vydáva už od decembra 2013. O nové doteraz požiadalo viac ako 1,7 mil. ľudí. Karty poistenca nahradia úplne v roku 2021 a dostanú ich aj deti do 15 rokov.

Pôvodne zdravotnícky rezort plánoval spustiť elektronickú kartu poistenca. Malo ísť o plastikové kartičky s čipom a bezpečnostným kódom. Od tejto možnosti nakoniec upustil, pretože ich zavedenie by bolo drahé, uvažovalo sa o sume 20 miliónov eur. Vláda v stredu súhlasila s návrhom ministerstva, aby kartu nahradil občiansky preukaz.

„Plánujeme využitie elektronických občianskych preukazov s tým, že sme sa dohodli s ministerstvom vnútra o takzvanom prechodnom období do roku 2021,“ povedal minister zdravotníctva Tomáš Drucker.

Hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií Soňa Valášiková uviedla, že v prechodnom období si musia nový občiansky preukaz zabezpečiť všetci poistenci. „Platí to aj pre skupiny obyvateľstva, ktoré dnes nárok na elektronický občiansky preukaz nemajú, ako napríklad deti a cudzinci,“ povedala Valášiková.

Minister vnútra Robert Kaliňák spresnil, že deťom do 15 rokov sa budú tiež vydávať občianske preukazy s čipom, ale bez fotografie. „Budú slúžiť výhradne ako zdravotná karta, čiže bude to tá istá platforma. U rodičov, ktorí budú mať záujem, môže byť vydaný takýto občiansky preukaz aj s fotkou, ale len na obmedzenú dobu, najviac dva roky a môžu ho použiť zároveň ako cestovný doklad po Európe,“ poznamenal Kaliňák.

Občiansky preukaz s čipom bude slúžiť lekárom na vstup do zdravotnej dokumentácie a lekárnikom na výdaj liekov. Nahradí aj klasický papierový recept. Lekárnici zatiaľ čakajú na pokyny ministerstva zdravotníctva. „Lekárnici vždy boli najpromptnejší, čo sa týka zavádzania technologických riešení,“ reagoval prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ s tým, že v zavedení nevidí problém. Elektronizácia podľa neho zjednoduší prácu.

V prvom rade je podľa neho potrebné hardvérové vybavenie, to znamená zabezpečenie čítačiek a softvér. Šéf lekárnikov predpokladá, že na nákup techniky im prispeje štát.

„V praxi to bude fungovať tak, že lekár namiesto poisteneckej kartičky identifikuje pacienta pomocou občianskeho preukazu s čipom,“ spresnil prezident Asociácie súkromných lekárov Marián Šóth. Preukaz vloží do čítačky, ktorá bude pripojená k počítaču. Lekár sa dostane k zdravotným záznamom pacienta aj k údajom o liekoch, ktoré užíva. Bude vedieť, aké odbery mu boli robené aj kedy bol prepustený z nemocnice.

Ambulancie by mali byť elektronicky napojené od začiatku budúceho roka. „Už tento mesiac by som sa mal stať laboratórnym, teda pokusným lekárom, ktorý to bude testovať. Ako to bude fungovať, uvidím, až s tým začnem pracovať,“ avizuje Šóth.

Občiansky preukaz s čipom sa dá dnes vybaviť na oddelení dokladov odboru poriadkovej polície okresných policajných riaditeľstiev. Za jeho vydanie sa neplatí iba vtedy, ak sa končí tohto dokladu alebo do konca platnosti zostáva pol roka (180 dní).

„Ak je občan držiteľom platného občianskeho preukazu bez elektronického čipu, za jeho výmenu s elektronickým čipom uhradí správny poplatok 4,50 eura,“ dodala hovorkyňa prezídia Policajného zboru Denisa Baloghová.