Dodávky liekov viaznu

Hoci to minister zdravotníctva Tomáš Drucker považuje za zbytočnú paniku, aj napriek tomu sa dohodol s Finančnou správou, že bude pohyb liekov kontrolovať prísnejšie.

Od januára začne platiť novela zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktorá zakazuje dodávateľom u nás vykupovať lieky a exportovať ich za hranice. Firmy takto prídu o výhodný biznis, ktorý prevádzkovali takmer päť rokov.

Denník Pravda oslovil dve desiatky lekární a pýtal sa, či sa problém s nedostatkom liekov začína ku koncu roka vyostrovať. Zhoršenie situácie potvrdila polovica z nich, najmä zo západného a stredného Slovenska. „Už dlhšiu dobu je to zlé, ale teraz je to dosť vyhrotené,“ povedala lekárnička z Nitry.

Najviac im chýbajú lieky na riedenie krvi, nedostatkové sú aj pre cukrovkárov, alergikov, astmatikov či onkologických pacientov. „Viacerí distribútori, ktorí iba účelovo vyvážajú lieky do zahraničia, sa snažia využiť zostávajúci čas,“ poukázal prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ.

Podľa ministra zdravotníctva Tomáša Druckera sa trh s liekmi v posledných dvoch mesiacoch výrazne nezmení.

„Myslím si, že ide skôr o šírenie paniky, máme dohodu so Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv, aby sa oveľa výraznejšie venovali tým liekom, ktoré mediálne odzneli, že sú nedostatkové,“ reagoval Drucker, ktorý však nevylúčil, že tu nebude snaha niektorých distribučných firiem ilegálne vyviezť lieky do zahraničia, čo znamená, že vývoz nenahlásia Ústavu pre kontrolu liečiv.

„Uvedomujem si, že máme posledné dva mesiace, ale nie sú nijako horšie ako posledných päť mesiacov,“ doplnil minister s tým, že oslovil daniarov a colníkov, ktorí môžu konať.

„Vysvetlili sme im situáciu a požiadali sme ich, aby sa pozreli a preverili ilegálne obchody s liekmi,“ dodal. Bližšiu spoluprácu ani rozsah šéf rezortu nechcel špecifikovať.

Hovorkyňa Patrícia Macíková z Finančnej správy potvrdila, že spolu s ministerstvom zdravotníctva pripravujú kontrolnú akciu zameranú na distribútorov liekov. Tá sa predovšetkým sústredí na plnenie ich daňových povinností. „Všímať si budeme najmä subjekty, ktorých rizikovosť potvrdila analytika kontrolného výkazu DPH,“ spresnila Macíková.

Ide o tlačivo, ktoré vypĺňajú firmy platiace DPH. Jeho obsahom je súhrn všetkých vydaných aj prijatých faktúr. Tento dokument vypĺňajú firmy minimálne štyrikrát ročne, maximálne raz za mesiac.

Prečo nemohla byť novela zákona schválená v zrýchlenom konaní, a potom by sa nemuselo dva mesiace čakať na jej platnosť? Minister sa bráni, že zmenu pripravili veľmi rýchlo a zákon sa do poslednej chvíle upravoval. „Museli sme si byť istí, že nebudú hroziť škody ani napadnutie na Ústavnom súde alebo na Súdnom dvore Európskej únie,“ vysvetlil Drucker.

Šéf Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ spresnil, že chýbajú lieky, na ktorých distribútori môžu v zahraničí najviac zarobiť. Často ide o také, na ktoré pacient nemôže čakať a potrebuje ich hneď. Sú to napríklad lieky na riedenie krvi, ktoré užívajú ľudia po operáciách, kardiovaskulárni pacienti či tehotné ženy, ak majú poruchu zrážavosti krvi.

Sukeľ zdôraznil, že ak sa situácia ešte viac do konca roka zhorší, farmaceuti nebudú môcť veľa urobiť, len vydržať. „Pokiaľ distribútor liek lekárni nedá, lekárnici majú zviazané ruky a odnesie si to pacient,“ konštatoval.

Pravdou oslovení lekárnici sa zhodli, že nedostatkových liekov sú desiatky. „Keď nemáme, tak zháňam, volám, telefonujem, skúšam, prosím, modlikám,“ konštatovala magistra z Cabaja-Čápora.

Ak liek nie je v predajni, pre pacienta sú tri možnosti. Recept lekáreň prefotí a pošle do distribučnej firmy. „Niekedy nám liek príde do 24 hodín, niekedy do dvoch týždňov, niekedy vôbec,“ hovorí k tejto alternatíve farmaceutka zo Žiaru nad Hronom. „Keď liek nevieme zohnať, musíme pacientov poslať do iných lekární,“ pridala sa lekárnička z Košíc. Ďalšou možnosťou je poslať pacienta späť k lekárovi, aby mu predpísal iný liek.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) upozorňuje, že v súčasnosti vydáva rozhodnutia o nepovolení vývozu do zahraničia každý deň. Od začiatku roka do konca minulého týždňa zakázal vyexportovať 1 862 liekov. „Robíme to nielen na základe podnetu pacienta, lekára alebo lekárnika, ale aj na základe vlastnej kontrolnej činnosti,“ povedala hovorkyňa Diana Madarászová.

Odmietla špekulácie, že by distribútori vyvážali bez vedomia ústavu. Podľa nej to inšpektori preverujú. Ak zistia, že firma ústav obišla, podávajú podnet na ministerstvo zdravotníctva.

„Voči spoločnosti sa potom môže začať správne konanie.“ dodala Madarászová a pripomenula, že za výpadkami liekov nemusí byť len ich vývoz. Liek môže byť podľa nej stiahnutý, ak sa objaví nedostatok v jeho kvalite. Ďalšou príčinou znížených dodávok liekov na Slovensko môžu byť podľa nej aj zlé logisticko-obchodné vzťahy medzi lekárňami a distribučnými spoločnosťami.

Od Nového roka distribučné firmy nebudú môcť vyvážať lieky za hranice, túto právomoc dostanú iba výrobcovia alebo držitelia registrácie lieku. Ak reexport neustrážia a vyvolajú výpadok na našom trhu, hrozia im vysoké sankcie, až do jedného milióna eur.

Rezort zdravotníctva verí, že práve vysoké pokuty budú mať dostatočný odstrašujúci účinok. „Som o tom presvedčený, že lieky v januári budú dostupné, a to aj z dôvodu vysokých sankčných opatrení, ak bude nedostatok liekov,“ mieni Drucker.

Výrobcom pribudne aj ďalšia povinnosť. Na ich pleciach bude zabezpečiť liek pre pacienta do 24 hodín. Dnes to majú na starosti distributéri. Lieky tiež nebudú môcť predávať ani lekárne, môžu si ich však presúvať medzi sebou. Výrobcovia avizujú, že sú na nové zodpovednosti pripravení. Pomáhať im má softvér, ktorý bude sledovať dostupnosť liekov.

Novela zároveň berie ŠÚKL-u právo zakázať vývoz v prípade, že hrozí výpadok lieku. Bude stačiť, ak výrobca až spätne nahlásil, čo vyexportoval. Zrušenie tejto kompetencie ministerstvo odôvodnilo kritikou zo strany Európskej komisie. Tá už dlhšie poukazovala na to, že možnosť zákazu je v rozpore s voľným pohybom tovaru v únii.