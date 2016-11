Lajčák: SR má záujem o firmy odchádzajúce z Británie

Ako však pre médiá tento týždeň vysvetlil, takáto iniciatíva by musela prísť z príslušných rezortov. „Nezaznamenal som takýto záujem alebo iniciatívu. Ono to je vždy spojené aj s nákladmi, pretože potrebujete im poskytnúť určité podmienky, budovy, infraštruktúru, zázemie. Myslím si, že vzhľadom aj na rozpočtovú situáciu žiaden rezort o to neprejavil záujem,“ povedal Lajčák s tým, že iná situácia je v súvislosti s firmami.

„Pochopiteľne tomu, aby sme vedeli z Veľkej Británie prilákať nejaké firmy, tomu venujeme veľkú pozornosť,“ informoval šéf slovenskej diplomacie s tým, že firmy, ktoré teraz sídlia vo Veľkej Británii, si zotrvanie na ostrovoch vyhodnocujú. Ako dodal, pred niekoľkými dňami bola na Slovensku aj misia z Japonska, ktorú tvorili zástupcovia najväčších japonských korporácií. „Jedna z tém, ktorá ich veľmi zaujímala, boli práve dopad brexitu aj na japonské investície a na ich spoločnosti vo Veľkej Británii. Mnohí o tom uvažujú a pozerajú sa na to z hľadiska svojich ekonomických záujmov. Pochopiteľne, že my máme záujem, ak niektoré firmy budú odchádzať, tak aby si vybrali Slovensko a v tomto duchu pracujeme,“ dodal Lajčák.

Téma brexitu sa spomína aj v zameraní ekonomickej diplomacie do roku 2020, ktorý v stredu schválila vláda. Materiál podľa Lajčáka konštatuje, že je nutné rešpektovať všetky štyri slobody a že nie je možné mať z jednej viac a z inej menej. Na tom podľa neho nie je ani nič nové a hovoria to všetci. Ak chce Londýn prístup na spoločný trh, musí rešpektovať všetky štyri základné európske slobody, vrátane voľného pohybu osôb, zhodujú sa národní lídri aj európski predstavitelia. Briti by radi migráciu obmedzili, podľa britskej premiérky Theresy May aj preto ľudia hlasovali v júnovom referende za brexit.

Lajčák však upozornil, že rokovania s Britániou o vystúpení sa ešte ani nezačali, May iba oznámila, že článok 50, ktorým sa odchod štátu z EÚ spúšťa, notifikujú do konca marca 2017. Potom majú na odchod dva roky, pokiaľ nebude konsenzus na predĺžení tohto obdobia. Slovensko sa na rokovania podľa ministra pripravuje. „Máme na to medziministerskú radu, ktorá vyhodnocuje dopady z hľadiska Slovenska. Nevidím dôvod, aby sme teraz predbiehali tie rokovania,“ dodal Lajčák s tým, že počas rokovaní bude pre nás dôležitý status občanov SR, ktorí v Británii žijú, pracujú a pôsobia. Tejto téme podľa neho budeme počas rokovaní venovať mimoriadnu pozornosť.