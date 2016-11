Gajdoš prezidentovi: Dokazovanie je zložité, ale väčšina z Gorily je pravda

„Dokazovanie historickej korupcie je strašne komplikované a je prakticky nemožné niektoré veci dokázať,“ povedal po stretnutí s prezidentom Marek Gajdoš. Ide o prepisy údajných rozhovorov medzi viacerými politikmi a osobami z prostredia finančných skupín. Korupcia sa úspešne vyšetruje vtedy, keď je dokumentovaná on-line, uviedol vyšetrovateľ. Množstvo informácií zo spisu sa podľa Gajdoša potvrdzuje, je to majoritné množstvo, ale sú také, čo sa nepotvrdzujú. V súčasnosti Gajdoš, ktorý odchádza do civilu, dáva dokopy výsledky doterajšieho dokazovania, ktoré chce odovzdať svojmu nástupcovi. Potom bude mať lepší prehľad, odpovedal vyšetrovateľ na otázku, ako by po piatich rokoch zhodnotil pravdivosť spisu.

Prezident Andrej Kiska si pozval Gajdoša, aby sa ho spýtal, prečo končí vo funkcii, vysvetlil prezidentov hovorca Roman Krpelan. Na budúci týždeň prijme Kiska policajného prezidenta Tibora Gašpara a potom sa chce vyjadriť k celému vyšetrovaniu Gorily. Prezident sa už v minulosti stretol aj so špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom, ktorý prípad dozoruje a nie je vylúčené, že sa ešte spolu stretnú. Gajdoš rozprával všeobecne, nepadlo žiadne konkrétne meno, reagoval Krpelan na otázku, či nebola na stretnutí porušená mlčanlivosť.

Vyšetrovateľ nechcel teraz hovoriť o dôvodoch svojho odchodu do civilu, a to vzhľadom na trestné oznámenie, ktoré podal prezident policajného zboru Tibor Gašpar. Bude to predmetom vyšetrovania, dodal. Gajdoš sa nechcel vyjadrovať ani o tlakoch počas vyšetrovania. To, čo som povedal v minulosti, to platí, reagoval na otázku či bol problém dozorový prokurátor Dušan Kováčik.

Potvrdil, že žiadosť o odchod do civilu podal, zo zákona plynie výpovedná lehota a on nemá v pláne svoju žiadosť zobrať naspäť. Neľutuje nič, ale je rád, že končí. Mám toho dosť, priznal. Hovorca prezidenta Krpelan uviedol, že Gajdoš prezidenta informoval, že za podmienok, za ktorých prácu vykonával, už ďalej nemôže pracovať.

V súvislosti s dnešným stretnutím s prezidentom Kiskom Gajdoš uviedol, že hovorili spolu o historickom kontexte, ako sa kauza Gorila vyvíjala, nešlo sa do konkrétností. Dodal, že on sa už viackrát vyjadril, že by bol za to, aby sa informácie z kauzy Gorila dali v maximálnej miere verejnosti, ale tak, aby nebol porušený zákon. Gajdoš si myslí, že by mal byť v tejto kauze vypočutý aj premiér Robert Fico, ktorého meno sa v spise spomína. Potvrdil, že bol pokus o jeho vypočutie, ale dozorový prokurátor vykonával previerku spisu a nedalo sa v tom istý čas pokračovať. To, či bol Fico v byte na Vazovovej ulici, ako sa spomína v spise, nedokazovali, do­dal.

Gajdoša si chcel vypočuť aj branno-bezpečnostný výbor parlamentu. Minister vnútra Robert Kaliňák však na to nevidel dôvod. Vyšetrovateľ je podľa zákona viazaný mlčanlivosťou, preto jeho účasť na zasadnutí branno-bezpečnostného výboru ku kauze Gorila nemala podľa Kaliňáka význam. O tom, či si parlamentný výbor pre obranu a bezpečnosť môže predvolať vyšetrovateľa kauzy Gorila Mareka Gajdoša, má rozhodnúť ústavnoprávny vý­bor.

Špecializovaný tím na vyšetrovanie kauzy Gorila bol zriadený v januári 2012. Pri jeho zriadení bolo v tíme 12 policajtov. Postupne sa počet policajtov v tíme zvyšoval podľa požiadaviek vedúceho tímu až na dvadsať. Podľa prezidenta PZ Tibora Gašpara mal tím od svojho zriadenia dostatočnú personálnu a materiálnu podporu. Členovia tímu boli niekoľkokrát odmenení finančne (23 odmien členom tímu udelil minister, 285 odmien udelili členom tímu nadriadení) a napríklad dvakrát došlo k mimoriadnemu povýšeniu.

Policajný prezident je s postupom práce vyšetrovacieho tímu Gorila spokojný. „Všetci to interpretujú, že ak nedôjde aspoň k dvadsiatim vzneseným obvineniam, je to neúspech,“ povedal minulý týždeň novinárom s tým, že dôležité je urobiť konečný odpočet po ukončení vyšetrovania. S Gajdošom mal podľa vlastných slov dvojhodinový rozhovor, kde si vysvetlili veci, ktoré zazneli v médiách. Vyšetrovanie celej kauzy by podľa Gašpara mohlo byť uzavreté začiatkom budúceho roku.