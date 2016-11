Vytiahla štátna poisťovňa na firmy nereálne ceny?

Skutočnosť však môže byť úplne iná. Proti zníženiu cien sa postavili výrobcovia a poisťovni avizovali, že jej za to nepredajú „ani skrutku“. Hrozil tak odklad niektorých operácií. Najväčšia poisťovňa opäť pristúpila k zmenám.

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) oznámila koncom septembra, že od októbra znižuje vybraným špeciálnym zdravotníckym materiálom maximálnu výšku pripočítateľnej položky. Ide o cenu, ktorú zaplatí nemocnici v prípade, ak ho použije. Ide napríklad o rôzne kanyly, stenty, hadičky, defibrilátory či kĺbové náhrady.

Neprešiel ani mesiac a ceny sú opäť na pôvodnej výške. Firmy neboli schopné materiál za takéto ceny nemocniciam dodať. „Celá analýza je nanič. Pohrali sa s číslami, niekde použili čisto matematické pravidlo a ono to spôsobilo, že niektoré produkty sa dostali na vymyslené nereálne ceny,“ zhodnotil cenník poisťovne odborník zo zdravotníckeho prostredia, ktorý si neprial zverejniť svoje meno.

Napríklad hadička, ktorá sa používa pri mimotelovom obehu a ktorá môže výrazne skomplikovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti. „VšZP zrazila ceny tak dolu, že sa materiál stal nepredajným. Reálne sa mohlo stať, že zákroky niektorých pacientov mohli byť kvôli tomu odsúvané,“ doplnil expert.

Podľa nezaradeného poslanca Miroslava Beblavého celý cenník obsahuje 3 354 položiek a úprava cien sa týka asi polovice z nich. „Všeobecná zdravotná poisťovňa otvorila opäť zlatú baňu slovenského zdravotníctva, pretože po mesiaci od zníženia cien špeciálneho zdravotníckeho materiálu ich vrátila na pôvodnú sumu alebo ich aj zvýšila,“ tvrdí Beblavý. Ceny sa podľa neho nezvýšili o nejaké drobné, ale v priemere o 28,9 percenta.

Ako príklad uviedol Beblavý kostnú náhradu, ktorej maximálna výška úhrady bola 27 351 eur. Štátna poisťovňa zosekala cenu na 20 344 eur. V novembri sa opäť vrátila na pôvodnú sumu. Iný prípad sa týka prietokového modulátora, ktorý sa používa na liečbu vydutia v cievach. Jeho maximálna preplácaná cena bola v októbri znížená z 18 999 eur na 12 400 eur. „Už o mesiac neskôr však poisťovňa potichu ceny opäť upravila,“ dodal poslanec.

Kým pri dvoch spomínaných materiáloch sa cena dostala na sumu spred októbra, pri systéme na implantáciu aortálnej chlopne sa cena podľa Beblavého zmenila v októbri z 18 869 eur na 12 315 eur, od novembra však stúpla na 18 900 eur.

Dodávatelia zdravotníckych pomôcok združení v asociácii SK-MED nesúhlasili s postupom štátnej poisťovne už v septembri, tesne potom, čo to ohlásila. Podľa nich išlo o netransparentný, neodborný a nesystémový krok.

„Všeobecná zdravotná poisťovňa je zo zákona účastníkom kategorizačného konania a dlhodobo mala dostatok transparentných možností ovplyvňovať ceny, ktoré nevyužívala. Celý postup poisťovne takto vzbudzuje nedôveru,“ vyjadrila sa vtedy asociácia, ktorá združuje 23 dodávateľov.

Šéf asociácie Vladimír Mičieta dnes tvrdí, že VšZP im dala možnosť podávať pripomienky k jednotlivým položkám a mnohí to využili. „Predpokladáme, že upravený zoznam platný od novembra sčasti reflektuje námietky a podnety, ktoré boli poisťovni doručené,“ mieni Mičieta.

O šetrení na tomto zdravotníckom materiáli už dávno hovoril minister zdravotníctva Tomáš Drucker. Jeho odborníci spolu s ministerstvom financií plánovali zaviesť iný spôsob naceňovania. Či model, ktorý zaviedla štátna poisťovňa, bol ich dielom a práve on u dodávateľov neuspel, to sa denník Pravda od poisťovne nedozvedel, na naše otázky neodpovedala. Neupresnil to ani rezort.

„Ministerstvo zdravotníctva maximálne podporuje aktivity VšZP smerujúce k úsporám finančných prostriedkov v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti. VšZP prvý krát takto razantne a plošne znižovala ceny špeciálneho zdravotníckeho materiálu a od počiatku komunikovala, že je pripravená v odôvodnených prípadoch na ich korekciu,“ regovala na situáciu hovorkyňa ministerstva Stanislava Ľuptáková.

Záverečná správa Revízia výdavkov na zdravotníctvo z októbra tohto roka, ktorú spolu vypracovali oba rezorty, uvádza, že v posledných rokoch výrazne rástli náklady na špeciálny zdravotnícky materiál. „Zavedenie pravidelného porovnávania medzinárodných cien predstavuje potenciálnu úsporu v budúcom roku 45 až 55 mil. eur,“ píše sa v správe.

Tá ďalej uvádza, že v októbri 2016 sa zreferencujú ceny špeciálneho materiálu na základe interného benchmarku VšZP a českých cien. „Prinesie to úsporu 25 mil. eur pre VšZP a 35 mil. eur pre celý sektor,“ tvrdí dokument.