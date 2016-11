Lajčák nechce, aby jeho kandidatúra spustila vnútropolitické polemiky

„Vysoko oceňujem prístup premiéra Roberta Fica, ktorý mi vytvoril potrebné podmienky a zázemie na aktívnu kampaň a vynaložil aj osobné úsilie v kontaktoch s partnermi z členských krajín Bezpečnostnej rady OSN. Osobitne chcem spomenúť jeho cesty do Paríža či Moskvy ako aj jeho rozhovory na túto tému s celým radom európskych lídrov. V prípade prezidenta Andreja Kisku chcem rovnako oceniť najmä to, že moja kandidatúra dominovala jeho programu počas tohtoročného Valného zhromaždenia OSN v New Yorku,“ uvádza sa v stanovisku na stránke rezortu diplomacie.

Podľa Lajčáka nemá význam špekulovať, čo pomohlo viac a čo nie. „Robili sme, čo bolo v našich silách. Hlasovanie však jednoznačne ukázalo, že jednoducho nebol dopyt po kandidátovi z Východoeurópskej regionálnej skupiny. Nás ale môže tešiť, že výsledkom procesu pre nás všetkých je pozitívne zviditeľnenie Slovenska a slovenskej diplomacie na globálnej scéne,“ uzavrel šéf slovenskej diplomacie, ktorý v konečnom boji o post generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov skončil druhý.

Kiska kritizuje vládu aj Fica

V rozhovore pre týždenník Trend prezident Andrej Kiska kritizoval výroky premiéra Fica či vyšetrovanie kauzy Bašternák. „Obzvlášť najvyšší ústavní činitelia by si mali uvedomovať, že ich vyjadrenia sú monitorované našimi zahraničnými partnermi. Briti pociťovali veľké sklamanie z vyjadrenia, ako by ich mal odchod z EÚ zabolieť," povedal Kiska s tým, že podobne premýšľali aj o našom postoji k vojne u našich východných susedov. Problémová bola najmä veta o tom, že Rusko spravilo viac pre mierový proces ako Ukrajina.

Ako Kiska dodal, hanbil sa hlavne vtedy, keď sa jeden prezident moslimskej krajiny, ktorá je zároveň členom Bezpečnostnej rady OSN, spýtal, či Slováci naozaj nenávidia moslimov. „Musel som vysvetľovať, že názory niektorých politikov nereprezentujú zahraničnopolitický postoj našej krajiny. Aj výsledky hlasovania v OSN ukazujú, že sme spravili veľa chýb a náš minister zahraničných vecí na to doplatil," reagoval Kiska.

Fico nechce boj

Na prezidentovu kritiku zareagoval aj Fico, ktorý v krátkom vyhlásení uviedol, že má záujem na dobrých vzťahoch s prezidentom. „Slovensko potrebuje spoluprácu najvyšších ústavných činiteľov a konflikt, do ktorého sa ma pokúšajú zatiahnuť, absolútne odmietam. Mám zodpovednosť za Slovensko a preto trvám na svojich troch postojoch. Som proti vzniku ucelenej komunity moslimov na Slovensku, som principiálne proti povinným kvótam. Rovnako v prípade konfliktu Ukrajiny s Ruskou federáciou majú obe strany zodpovednosť, ktorá vyplýva z Minských dohôd a odmietam sa na to pozerať jednofarebne, ako to možno robia iné krajiny. Pokiaľ ide o Veľkú Britániu, budem bojovať za to, aby 80-tisíc Slovákov, ktorí žijú a pracujú vo Veľkej Británii neboli obeťami pokusu urobiť z nich občanov druhej kategórie,“ povedal s tým, že svoje názory nemá dôvod meniť.

Lajčák skončil druhý

Miroslav Lajčák skončil v boji o post šéfa OSN druhý. Lajčák dostal podľa dostupných informácií sedem pozitívnych hlasov, šesť negatívnych, z toho dve vetá a dva bez názoru. Lajčákovi udelili veto pravdepodobne Veľká Británia a USA. Kiska sa už krátko po finálnom hlasovaní vyjadril, že druhé miesto je podľa neho veľkým úspechom. „Je to veľkým úspechom, veľkým úspechom slovenskej diplomacie, je to veľkým úspechom samotného ministra. Skutočne v jeho osobe je skrytý svetový štátnik,“ vyhlásil Kiska v rádiu Expres. Podľa Kiskových slov nikto počas Valného zhromaždenia OSN, ktoré sa začalo v septembri, nespochybnil jeho odbornú zdatnosť a pripravenosť zastávať post generálneho tajomníka OSN. „V tomto politickom svete rôzne faktory zohrávajú rôznu úlohu,“ dodal prezident s tým, že Lajčákovi po hlasovaní v Bezpečnostnej rade napísal, že „sme na neho pyšní, že nesklamal a ako krajina sme na neho hrdí“.