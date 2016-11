Matovič: Zastavte Dankov plán na zvyšovanie platov poslancov

Podľa jeho slov sa údajne dohodli, že tento rok neotvoria tému zmrazovania platov poslancov. Návrh na zmrazenie platov zákonodarcov počas uplynulých rokov prichádzal z dielne vládneho Smeru-SD. „Každý rok návrh predkladali včas,“ povedal s tým, že minulý rok tak urobili v júli, predtým v septembri. „Spoliehal som sa, že ho predložia teraz, neurobili tak," dodal.

Ak si poslanci neodsúhlasia zmrazenie platov, od januára im podľa Matoviča stúpne mzda o 26 percent, v prípade mimobratislavského poslanca to je o 927 eur. „V situácií, keď mnohí ľudia na Slovensku nebudú mať pridané vôbec nič, poslanci budú mať o 26 percent viac,“ povedal. Jediný, kto môže toto spiknutie prekaziť, je podľa Matoviča premiér Robert Fico, k čomu ho aj vyzval.

Matovič dnes povedal, že na novembrovej schôdzi parlamentu predloží presne ten istý návrh na zmrazovanie platov poslancov, ktorý pred rokom predložili vládni poslanci. Avšak legislatívny proces je zdĺhavý, a tak by prvé dva mesiace budúceho roka poslanci dostali zvýšené platy. „Vzhľadom k tomu, že môj návrh asi schválený nebude, vyzývam Roberta Fica, aby prekazil spiknutie a aby na najbližšom rokovaní vlády schválili skrátené legislatívne konanie a aby oni predložili návrh na zmrazenie platov poslancov,“ povedal.

Niektorí poslanci NR SR by si podľa predsedu OĽaNO-NOVA Igora Matoviča nezaslúžili ani minimálnu mzdu. „V sobotu uplynie osem mesiacov tohto funkčného obdobia a väčšina poslancov Smeru-SD, Mosta-Híd aj SNS neprehovorila v parlamente, nepredložili žiadny zákon ako by občanom pomohli,“ povedal na dnešnej tlačovej besede Matovič. I napriek tomu však každý poslanec dostal plat približne tritisíc eur. „To je 24-tisíc eur za osem mesiacov v podstate za nič,“ dodal. Podľa Matoviča by sa platy poslancov nemali zvyšovať aj pre narastajúci štátny dlh, ktorý od roku 2006 podľa neho stúpol o 171 percent.

Ako dodal, do úvahy by prichádzal aj nový systém hodnotenia poslancov. Za spravodlivé by považoval, keby mali minimálny základný plat, ktorý by sa navyšoval na základe aktivít každého poslanca individuálne.