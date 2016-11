Penta: Vyšetrovateľ Gorily vypúšťa manipulatívne informácie

Tvrdí to v reakcii na štvrtkové vyjadrenia Gajdoša po stretnutí s prezidentom Andrej Kiskom finančná skupina Penta. Stanovisko poskytol jej hovorca Martin Danko. Skupina a jej predstavitelia sa spomínajú v spise Gorila, ktorý má byť prepisom údajných rozhovorov medzi viacerými politikmi a osobami z prostredia finančných skupín o províziách a úplatkoch.

Vyšetrovateľ Gajdoš po stretnutí s prezidentom uviedol, že množstvo informácií zo spisu sa potvrdzuje, je to majoritné množstvo, ale sú také, čo sa nepotvrdzujú. Dokazovanie historickej korupcie je strašne komplikované a je prakticky nemožné niektoré veci dokázať. Korupcia sa podľa Gajdoša úspešne vyšetruje vtedy, keď je dokumentovaná on-line. Tieto vyjadrenia sú „hrubo zavádzajúce“, tvrdí finančná skupina. Ak sa podľa slov Mareka Gajdoša potvrdili informácie zo spisu, tak potom ako je možné, že nik z údajných páchateľov nebol obvinený, pýta sa v stanovisku finančná skupina.

„Buď sa vyšetrovaním potvrdzuje korupcia, čo znamená, že vyšetrovatelia získali konkrétne dôkazy, za ktorými musí nasledovať obvinenie konkrétnych osôb, alebo sa vyšetrovaním potvrdzuje, že existovali osoby, prebiehali procesy či transakcie, o ktorých sa v spisoch Gorila píše, avšak bez korupcie či páchania inej trestnej činnosti,“ uvádza sa vo vyjadrení Penta. V stanovisku sa ďalej uvádza, že právni zástupcovia šéfa finančnej skupiny Jaroslava Haščáka opakovane vyhlasujú, že podporujú, sa pri zachovaní zákonných postupov zverejnili čo najkompletnejšie poznatky z vyšetrovania kauzy Gorila.

Vyšetrovateľ kauzy Gorila odchádza z polície. Tím, ktorý kauzu vyšetruje, vedie od januári 2012. Prezident Andrej Kiska si ho pozval, aby sa ho spýtal, prečo končí vo funkcii.

Prezidenta podľa hovorcu Romana Krpelana informoval Gajdoš, že za podmienok, za ktorých prácu vykonával, už ďalej nemôže pracovať. Pred médiami o dôvodoch svojho odchodu do civilu, a to vzhľadom na trestné oznámenie, ktoré podal prezident policajného zboru Tibor Gašpar, nechcel hovoriť. Bude to predmetom vyšetrovania, dodal. Gajdoš sa nechcel vyjadrovať ani o tlakoch počas vyšetrovania. „To, čo som povedal v minulosti, to platí,“ reagoval na otázku, či bol problémom dozorový prokurátor Dušan Kováčik. Na budúci týždeň prijme Kiska aj policajného prezidenta Tibora Gašpara a potom sa chce vyjadriť k celému vyšetrovaniu Gorily.