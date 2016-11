Martin na bielom koni príde možno skôr

V piatok nadránom zasiahol Slovensko dosť silný mráz. V Nitre v meteorologickej búdke, ktorá je umiestnená dva metre nad zemským povrchom, namerali ráno –6 stupňov a v Piešťanoch –6,3 stupňa.

„V kotlinových polohách na Spiši a severe Slovenska boli mrazy ešte silnejšie, v Oravskej Lesnej bolo vo výške dva metre nad zemským povrchom –8 stupňov a vo Vernári pri Poprade –8,9 stupňa Celzia. V prízemných vrstvách klesla teplota vzduchu aj pod mínus desať stupňov, napríklad v Podolínci pri Starej Ľubovni namerali v piatich centimetroch nad zemským povrchom –10,3 stupňa Celzia,“ vraví Pavol Faško, klimatológ Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu.

Víkendové počasie dá ľuďom šancu dokončiť, čo nestihli v záhradkách. Mali by sa však poponáhľať. V sobotu dopoludnia by ešte nemalo pršať, ale potom sa všetko zmení. Zrážky prídu na Slovensko od juhozápadu a nedeľa by už mala byť daždivejšia. Začiatkom budúceho týždňa sa citeľne ochladí, pretože k nám začne prúdiť studený vzduch od severu.

„V súvislosti s týmto ochladením sa celkom dobre pripravujú podmienky na to, aby na budúci týždeň prišiel Martin na bielom koni. Martin slávi meniny v piatok, ale nedá sa s určitosťou povedať, či práve v tento deň nasneží. Teplotné podmienky by to umožnili, ale sneh môže napadnúť aj o niečo skôr, možno Martina predbehne,“ dodal klimatológ.

Celodenné mrazy zatiaľ nehrozia, aspoň nie v oblastiach, ktoré sú bežne obývané. Na budúci týždeň sa môžu vyskytnúť iba v oblastiach s vyššou nadmorskou výškou. V nižších polohách sa však nedá očakávať výrazné otepľovanie počas dňa. Bude sa totiž tvoriť inverzná oblačnosť, ktorá slnečným lúčom zabráni, aby prehrievali vzduch. V miestach s oblačnosťou bude teda teplota vzduchu nízka.