Strata vo VšZP má dva faktory, tvrdí Drucker

„Jedna oblasť je bežné hospodárenie, a to, že poisťovňa zvýšila svoje náklady na zdravotnú starostlivosť,“ spomenul minister s tým, že peniaze, ktoré určili pre pacientov, v prospech ľudí aj minuli. Dôvody, prečo v tejto oblasti boli náklady vyššie ako príjmy, sú podľa Druckera zákonné, pretože každý rok narastajú prirodzeným spôsobom mzdy pracovníkov v zdravotníctve.

„Ďalej to boli dohody s ambulantným sektorom o zvýšení platieb. Celkovo narástli náklady na zdravotnú starostlivosť v tomto roku oproti minulému o 224 miliónov eur,“ dodal. Minister ďalej pokračoval tým, že druhú časť straty tvorí technická rezerva. „Už dnes vznikajú záväzky, ktoré zaplatíte, keď vám od poskytovateľa príde faktúra. Na to slúžia rezervy, aby ste ich zohľadňovali,“ doplnil.

Minister Drucker poznamenal, že v tomto roku boli v zdravotníctve vyššie príjmy, ako plánovali. V skutočnosti to bolo o vyše 100-miliónov eur viac. „V ročnom zúčtovaní zistili, že len vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni bolo potrebných o 34 miliónov eur viac na vyplatenie tých poistencov, ktorí si uplatnili odvodovú odpočtovú položku,“ zhrnul.

Všeobecná zdravotná poisťovňa musí podľa neho pripraviť plán na zlepšenie, pretože aj jej vlastné imanie je v súčasnosti záporné. „Účtovníctvo je záležitosť, ktorá má odzrkadľovať stav v účtovnej osnove a nie je tam nárok na prikrášľovanie,“ vyhlásil v diskusnej relácii.

„V tomto smere treba, aby tie útvary, vnútorné, ktoré sú na strane Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ale i externý audit, potvrdili, či je zostavenie účtovníctva v súlade so skutočnosťou a realitou,“ informoval s tým, že keď toto bude známe, bude jasné, aká strata je.

Minister zdravotníctva sa vyjadril aj k piatkovému výboru NR SR, keď naň neprišli koaliční poslanci. „Nehodnotil by som to tak, že ma neprišli podporiť. Pozvali ma, výbor nebol uznášaniaschopný, takže bude znova zasadať. Treba sa opýtať koaličných poslancov, nemám dôvod niekoho obhajovať ani to komentovať,“ uzavrel Tomáš Drucker.