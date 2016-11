Drucker bude meniť riaditeľov nemocníc

Podľa ministra nie je správne, ak sa s novou vládou vymenia hneď aj riaditelia, keďže práve nestabilita patrí medzi často vyčítané nedostatky aj v zdravotníctve. „Zamerali sme sa na to, aby sme posúdili každú nemocnicu individuálne, ten, kto na to nemá, nebude pokračovať. Povedal som, že príde čas na jeseň, kedy budeme možno robiť takéto zmeny. Myslím si, že máme už vytypované pozície niektorých riaditeľov, ktorí majú slabšie výsledky a kde budem požadovať výmenu. Na jeseň, do konca tohto roka budeme hovoriť o konkrétnych menách,“ vyhlásil v diskusnej relácii V politike na televízii TA3 Drucker.

Vymenoval, že zatiaľ odvolal riaditeľov vo viacerých podriadených organizáciách ako záchranka v Košiciach a Bratislave, centrálne operačné stredisko, Štátny ústav pre kontrolu liečiv či Národné centrum zdravotníckych informácií. Ktoré nemocnice čakajú zmeny, špecifikovať nechcel.

Minister v diskusii spomenul problém vysokej straty štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne vo výške 283 mil. eur. Tá je podľa neho spôsobená dvoma faktormi. Jedným je bežné hospodárenie, a to, že zvýšila svoje náklady na zdravotnú starostlivosť. Dôvody vidí minister tiež v zákonných povinnostiach, keďže každý rok prirodzeným spôsobom narastajú mzdy pre zdravotníckych pracovníkov, a v dohodách s ambulantným sektorom o navýšení platieb. Celkovo narástli náklady na zdravotnú starostlivosť v roku 2016 oproti roku 2015 o 224 miliónov eur. Druhú časť straty tvoria technické rezervy. „Je to povinnosť poisťovne vytvárať predpoklad plnenia na riziko, ktoré bude vyplácať, v tomto prípade je to zdravotná starostlivosť v budúcom období,“ vysvetlil minister.

Zodpovednosť za stav poisťovne nesie podľa Druckera aj bývalý manažment, ktorý si vyplatil odmeny. Nevylúčil ani trestnoprávnu dohru. „Ak odmeny boli podmienené napríklad pozitívnym hospodárením a ukáže sa, že také nebolo, tak nevznikol ani nárok na odmeny. Tu nie je žiadna diskusia,“ konštatoval Drucker. Okrem trestnoprávnej zodpovednosti je podľa ministra možné vyvodiť voči bývalým manažérom poisťovne aj hmotnú zodpovednosť, otázkou však je jej vymožiteľnosť. Hospodárenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne mal minulý týždeň riešiť parlamentný zdravotnícky výbor, viacerí jeho členovia naň však neprišli a nebol uznášaniaschopný. Zasadať teda bude nanovo.

„VšZP musí pripraviť ozdravný plán, pretože jej vlastné imanie je v súčasnosti záporné. V ozdravnom pláne musí povedať, akým spôsobom zabezpečuje svoju likviditu, teda plnenie si svojich záväzkov a, samozrejme, tiež to, do akej miery chce, aby už netvorila stratu v budúcich obdobiach,“ uzavrel minister.