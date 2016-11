Čína dala Ficovi košom. Môže za to Kiska?

Vzájomné vzťahy medzi Slovenskom a Čínou sa podľa viacerých odborníkov naštrbili po tom, čo sa v októbri prezident Andrej Kiska stretol s tibetským duchovným dalajlámom. Toho Peking považuje za separatistu. Fico sa cez víkend v Rige snažil situáciu upokojiť. Pozval čínskeho premiéra Li Kche-čchianga na Slovensko.

Predseda vlády Fico povedal, že ho čínsky premiér prijal, pričom termín návštevy zatiaľ nespresnili. „Privítal by som, keby čínsky premiér navštívil Slovensko. Dnes som využil jednu príležitosť a pozvanie som mu odovzdal,“ dodal. Fica podľa vlastných slov mrzí, že namiesto toho, aby „sme dávali energiu do ďalších projektov s Čínou, musíme naprávať škody, ktoré boli napáchané". Poznamenal, že zrušené stretnutie naznačilo, že je tu problém, ktorý bol niečím spôsobený, konkretizovať však nechcel. Na otázky, či za tým môže byť Kiskov obed s dalajlámom, reagoval, že tie otázky patria niekomu inému nie jemu. Vyhlásil, že sa nechce s nikým hádať a praje si dobré vzťahy medzi ústavnými činiteľmi. „Čínu nemožno podceňovať. Pre Slovensko je dôležité, že je to krajina, ktorá si pragmaticky presadzuje svoje záujmy, nie ideologicky,“ konštatoval premiér. Pripomenul, že vlani dosiahol vzájomný obchod medzi Čínou a Slovenskom hodnotu viac ako šesť miliárd eur.

Prezident Andrej Kiska sa s dalajlámom stretol ešte v polovici októbra, keď navštívil Slovensko. Čína už vtedy pohrozila bližšie neurčenou reakciou na toto stretnutie. Podobná situácia vznikla aj u našich západných susedov. Počas návštevy dalajlámu sa s ním zišiel český minister kultúry Daniel Herman. Najvyšší ústavní činitelia sa od stretnutia dištancovali. Členovia čínskej vlády následne zrušili plánovanú návštevu českého ministra pôdohospodárstva Mariana Jurečku, ktorá sa mala začať minulý týždeň. Jurečka mal rokovať s čínskym ministrom pôdohospodárstva a ministrom pre oblasť vodného hospodárstva. Zrušenie cesty čínska strana podľa Jurečku vysvetlila „dôvodmi, ktorým obe strany iste rozumejú".

Summit ukázal, že Čína má záujem vytvárať infraštruktúrne prepojenia od budovania železníc až po letecké linky, aby sa rýchlejšie spojila najmä so strednou Európou. „Ponúkame vytvorenie trojuholníka Peking-Praha-Bratislava, pracujeme na tomto návrhu,“ konkretizoval Fico. Kapacita letiska Peking je podľa čínskeho premiéra vyčerpaná, preto sa Slovensko a ďalšie krajiny budú musieť orientovať na iné regióny Číny.

Štátna tajomníčka Ministerstva financií Dana Meager na schôdzke v Rige za Slovensko podpísala Memorandum o porozumení medzi Slovenskom a Čínskou ľudovou republikou. To by malo pre obe strany znamenať výhody v colnej oblasti a vo výmene informácií. „Nestačí nám iba infraštruktúra, potrebujeme aj legislatívnu základňu a všetky colné predpisy, ktoré nám umožňujú to, aby výmena medzi Európou a Áziou bola rýchla,“ ozrejmila Meager. Zároveň tak budú mať podľa nej obe krajiny istotu, že tovar, ktorý sa bude prepravovať z jedného kontinentu na druhý, nebude obsahovať drogy či zbrane.

Záujem o bratislavské letisko a kúpele Piešťany

Čína výrazne zvyšuje svoje investičné aktivity v Európe. Kým za posledných desať rokov investovali čínske firmy na Slovensku približne 40 miliónov eur, len za vlaňajšok túto sumu niekoľkonásobne prevýšili. Vlani vzájomný obchod Slovenska a Číny predstavoval viac ako šesť miliárd eur. Viac priamych zahraničných investícií z Číny vytvára predpoklady pre zrýchlený ekonomický rast, tvorbu pracovných miest, rast životnej úrovne, technologický pokrok či rast konkurencieschop­nosti. Zároveň veľký a rastúci čínsky trh vytvára obrovský potenciál pre európskych exportérov. „Je tu obrovský záujem na ďalších infraštruktúrnych projektoch, ktoré zjednodušia prepojenie Číny s regiónom strednej a východnej Európy. Možnosti sú rôznorodé, od budovanie železničných koridorov až po letecké spojenie," povedal premiér Fico.

Podľa predsedu vlády Čínu nemožno podceňovať, nakoľko o pár rokov bude superveľmocou. Podľa štúdie britského hospodárskeho inštitútu CEBR by mala do roku 2028 zosadiť Spojené štáty americké z čela najvplyvnejších štátov sveta a umocniť si geopolitický vplyv. Tento fakt si uvedomuje napríklad aj Rusko, ktoré s Čínou v poslednom období nadviazalo užšiu spoluprácu. Rovnako tak aj Veľká Británia. Tá reaguje na výsledky júnového referenda, v ktorom sa Briti vyslovili za odchod krajiny z Európskej únie. Tzv. brexit krajinu núti obzerať sa po nových trhoch.

Slovensko môže ponúknuť Číne viac než vhodné a stabilné prostredie pre vybudovanie základne či odrazového mostíka pre ďalšiu investičnú expanziu nielen v strednej Európe, ale aj v celej Európskej únii. Vladimír Vaňo, hlavný analytik Sberbank Europe

Na Slovensku boli dosiaľ čínske investície v rozbehu. V septembri tohto roka slovenské ministerstvo financií informovalo, že čínska firma CEFC Direct Investment Company, najväčšia čínska investičná spoločnosť, ktorá je podporovaná čínskou vládou, chce investovať najmä do oblastí energetiky, strojárstva, logistiky a cestovného ruchu. Stretnutie s predstaviteľmi CEFC prebehlo na pôde rezortu financií a investor sa zaujímal najmä o všeobecné podmienky podnikania na Slovensku, právne prostredie či politickú stabilitu. Číňanom sa ponúka napríklad aj výstavba novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach, kde je však aktuálne problém v podobe nízkych trhových cien elektriny. Projekt sa preto stále odsúva. V súvislosti s čínskymi investíciami sa spomína aj bratislavské letisko a kúpele v Piešťanoch. Fico vidí najmä v doprave a cestovnom ruchu najväčšie príležitosti pre čínskych investorov na vloženie svojho kapitálu.

Slovensko ako centrum pre čínske investície v EÚ?

Číňania pokukujú aj po iných sektoroch. Ešte v marci tohto roka vznikla dohoda, že šanghajská súkromná spoločnosť China Energy Company Limited (CEFC) získa 50-percentný podiel vo finančnej skupine J&T Finance Group (JTFG). Šanghajská firma ovládla aj najstarší český futbalový klub Slavia. Čínsky investor pritom má už teraz akcie aj v slovensko-českej finančnej skupine J&T, ktorá zase vlastní pražskú Spartu. Vzniká tak majetkové prepojenie medzi odvekými futbalovými rivalmi práve cez čínsky kapitál. V prípade zmieňovaného nákupu ide o pomerne lukratívny biznis. K Slavii patrí aj o zaujímavá nehnuteľnosť, nakoľko domáce zápasy hrá v najmodernejšom českom futbalovom stánku.

„Podobne ako v prípade dobrej skúsenosti kórejských a japonských nadnárodných koncernov môže Slovensko ponúknuť Číne viac než vhodné a stabilné prostredie pre vybudovanie základne či odrazového mostíka pre ďalšiu investičnú expanziu nielen v strednej Európe, ale aj v celej Európskej únii," skonštatoval Vladimír Vaňo, hlavný analytik Sberbank Europe. O pozíciu čínskeho centra pre investície v Európe sa pritom uchádzajú mnohé krajiny. „Slovensko v tomto ohľade môže v rámci strednej Európy ponúknuť unikátnu kombináciu východoeurópskej skúsenosti spolu s plnoprávnym členstvom v eurozóne. Slovensko má zároveň veľmi dobrú pozíciu slúžiť ako ekonomický a investičný most medzi západnou Európou a tou časťou Európy, ktorá leží na východ od schengenských hraníc," uviedol Vaňo.

Víkendové stretnutie v lotyšskej Rige nadviazalo na vlaňajšie rokovania v čínskom Su-čou. Základ spolupráce krajín strednej a východnej Európy s Čínou vytvorilo hospodárske fórum v roku 2011 v Budapešti. Prvé stretnutie vo formáte predsedov vlád SVE16 a Číny sa uskutočnilo v apríli 2012 vo Varšave. Na stretnutiach s Čínou sa v rámci 16-členného formátu zúčastňujú Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Estónsko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Macedónsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko, Srbsko a Slovensko.