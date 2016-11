Kotlebovci klamú alebo porušujú zákon, tvrdí aktivista

Na základe vyhlásení kotlebovcov o stavebných prácach, ktoré v súčasnosti prebiehajú v dome, sa inštitút obrátil na mesto Banská Bystrica s otázkou, či strana požiadala o vydanie stavebného povolenia alebo či dostala ohlášku o drobných stavebných prácach, ako je povinná v zmysle stavebného zákona. Dostal negatívnu odpoveď, rovnako ako aj denník Pravda.

„Stavebný úrad neeviduje žiadnu žiadosť o stavebné povolenie. Na základe podnetu Inštitútu pre rozvoj Bratislavského kraja bol zvolaný štátny stavebný dohľad, ktorý preverí, či sa v objekte realizujú stavebné práce a či sa priestory užívajú v rozpore so stavebným zákonom,“ konštatovala hovorkyňa mesta Banská Bystrica Zdenka Sekerešová.

Ako uviedol Miroslav Dragun z inštitútu podľa listu vlastníctva, ktorý je verejne dostupný, ĽSNS kúpila rodinný dom s troma bytovými jednotkami. V stavebnom zákone sa hovorí, že rodinný dom s bytovými jednotkami je určený na bývanie, a nie na kancelárske a administratívne účely. Na to je určený účel stavby, takzvané nebytové priestory. Ak teda začala strana opravovať alebo užívať nehnuteľnosť ako svoje sídlo, potrebovala na to povolenie od stavebného úradu, ktorý je na meste. „Stavebný zákon to jasne upravuje a hovorí o tom, že pokiaľ niekto využíva nehnuteľnosť, hlavne ak je to právnická osoba, v rozpore s kolaudačným rozhodnutím alebo stavebným povolením, môže mu byť udelená pokuta až do výšky 166-tisíc eur,“ ozrejmil Dragun.

Stavebný dohľad v dome prebehne 23. novembra. „Najneskôr vtedy sa teda dozvieme, či strana na čele s Marianom Kotlebom klame ľudí, to znamená, že Marian Kotleba tam býva a užíva stavbu ako rodinný dom alebo porušuje stavebný zákon,“ dodal Dragun. Pokiaľ sa jeho podozrenia potvrdia, žiada inštitút pre kotlebovcov najvyššiu možnú pokutu, pretože ako parlamentná strana má byť prvou, ktorá dodržiava zákony. Dragun pripomenul, že prípadnú sankciu ĽSNS nemôže zaplatiť z príspevku štátu, keďže zákon to neumožňuje.

Mimovládka sa zároveň obrátila na generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára s podozrením, že strana kráti miestne dane. Rodinný dom na bývanie má totiž v tejto časti Banskej Bystrice sadzbu dane z nehnuteľností zhruba 0,3 eura, čiže 30 centov na meter štvorcový, za administratívne priestory sa platí viac, 3,6 eura na meter štvorcový. „Vyzerá to tak, že Marian Kotleba svojím konaním aj s jeho politickou stranou porušuje zákony a okráda obyvateľov Banskej Bystrice, Banskobystrického kraja, ale aj obyvateľov celého Slovenska, nakoľko z verejných zdrojov, z príspevku od štátu si kúpil rodinný dom,“ vyhlásil Dragun.

Líder extrémistickej strany a poslanec Kotleba pred vstupom do politiky tvrdil, že mu nejde o peniaze a prospech. Sľuboval, že jeho ĽSNS vráti príspevok od štátu, ktorý dostane za voľby, k čomu nedošlo. Namiesto toho sa objavil v Jakube v luxusne vyzerajúcom sídle, okrem troch bytov je na pozemku detské ihrisko, altánok a jazierko. Hoci je na novinovej schránke na bránke stranícka nálepka, Kotleba sa obyvateľom predstavoval ako nový sused, stranícke sídlo im nespomínal.

Kúpnu cenu strana neprezradila, bývalý majiteľ predával túto nehnuteľnosť v inzeráte za 300-tisíc eur. Za výsledok v marcových parlamentných voľbách má od štátu nárok na 5 miliónov eur, z toho 1,8 milióna je príspevok za získané hlasy vo voľbách, ktorý už bol jednorazovo vyplatený. Ďalej postupne dostane 1,8 milióna eur na činnosť, zvyšok je určený na výdavky jej 14 poslancov.