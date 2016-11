Platy politikom zmrazia aj na budúci rok

Verejní funkcionári majú zmrazené platy na úrovni roka 2011. Vždy pri schvaľovaní štátneho rozpočtu absolvujú v parlamente tú istú procedúru, vládni poslanci prídu s návrhom na to, aby im na ďalší rok nerástli.

Túto jeseň ešte takýto návrh nepadol. Koalícia sľubuje, že jej poslanci ho predložia na novembrovej schôdzi. Potvrdili to lídri troch vládnych strán. „Pre mňa je to principiálna vec a chcem povedať, že my sme zaviedli zmrazovanie platov v roku 2008 a musíme tak urobiť aj v roku 2017,“ uviedol premiér a predseda Smeru Robert Fico. Ak by parlamentom zmrazovanie neprešlo, napríklad poslanci by uvideli na výplatnej páske aj o tisíc eur viac.

Vzorec pre výpočet miezd politikov určuje zákon o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov. Podľa neho by platy pri zlepšujúcej sa ekonomike rástli po veľkých skokoch. Problém je tzv. Sulíkov vzorec, ktorý naviazal plat poslancov na trojnásobok priemernej mzdy s tým, že v závislosti od výšky deficitu sa mení. Čím nižšie deficit, tým vyšší zárobok. Preto sa pred piatimi rokmi začalo so zmrazovaním. To spočíva v tom, že sa vo výpočte stále používa priemerná mzda z roku 2010.

Mesačný zárobok poslanca v hrubom predstavuje 1961 eur plus ešte dostáva nezdanené paušálne náhrady. Pre mimobratislavských zákonodarcov ide o sumu 1 615 eur, pre tých, ktorí majú trvalý pobyt v hlavnom meste 1 385 eur. Paušálne náhrady sa vyplácajú na dopravu, telefón, pracovné obedy či večere alebo nákup odbornej literatúry. Ministrovi prináleží 1,5-násobok poslaneckého platu, prezidentovi zase 4-násobok.

Nezaradený poslanec Miroslav Beblavý navrhuje, aby paušálne náhrady podliehali zdaneniu. Vďaka tomu by si poslanci podľa neho nemuseli každý rok určovať plat cez pozmeňovacie návrhy. Mzdy by im rástli, no nie až tak výrazne. Do parlamentu predložil novelu zákona o platových pomeroch. „Cieľom je vyriešiť platovú situáciu ústavných činiteľov systematicky tak, aby sa každý rok nemuselo pristupovať k zmrazovaniu, čo po 8 rokoch už nemá zmysel, ale zároveň aby platy neskočili významne hore, čo by bolo, pochopiteľne, citlivé pre občanov,“ zdôvodnil Beblavý svoj návrh. Ak by ten prešiel, poslancom by podľa miesta bydliska stúpli v budpcom roku platy na 4 087 eur až 4 359 eur, namiesto súčasných 3 346 až 3 576 eur.

Koalícia sa jeho návrhom zatiaľ nezaoberala. „Dohoda v koalícii je taká, že vládni poslanci predložia k návrhu štátneho rozpočtu pozmeňujúci návrh, ktorý platy zmrazí,“ vysvetlil predseda najsilnejšieho poslaneckého klubu Smer Martin Glváč. Pripustil, že o návrhu Beblavého sa môže začať diskutovať v budúcnosti, ako nájsť mechanizmus na uvoľnenie platov politikov. Na novembrovej schôdzi však Beblavého novelu nepodporia.

Podobne reagoval aj predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák. „Koalícia sa dohodla na zmrazení platov na budúci rok. Urobia tak v parlamente vládni poslanci,“ uviedol Berňaťák. V roku 2008 vláda Roberta Fica prvýkrát zmrazila mzdy politikov pre svetovú ekonomickú krízu a šetrenie vo verejných financiách. O dva roky neskôr začal platiť tzv. Sulíkov vzorec a mzdy sa začali obmedzovať pre výrazný rast, ktorý by spôsobil.

Pre sudcov a prokurátorov obmedzenia neplatia. Platy im stúpnu aj na budúci rok. Základný plat sudcu je 1,3-násobok platu poslanca, od 2 600 do 3 200 eur. Podľa majetkových priznaní je ročný príjem sudcu okresného súdu okolo 35-tisíc eur, sudcov krajských súdov okolo 44-tisíc a niektorí sudcovia Najvyššieho súdu poberajú až 67-tisíc eur.

Ak by sa nezmrazili platy politikov, o stovky eur by narástli aj mzdy verejnej ochrankyne práv či štátnych tajomníkov. Zvýšili by sa aj odmeny pre asistentov poslanca či výdavky na prevádzku poslaneckej kancelárie.