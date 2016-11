Viceprezident Asociácie nemocníc: Za materiál by nemocnica doplatila

Pocítili ste nejakým spôsobom jednomesačné zníženie cien, ktoré urobila Všeobecná zdravotná poisťovňa v októbri?

Obdobie nižších cien bolo veľmi krátko. Teraz, ako ceny VšZP znižovala, materiál sme mali nakúpený. Cítil som však, že by to mohol byť problém, pretože sme o tom debatovali s našimi dodávateľmi. Tí tvrdili, že ak by sme vypísali súťaž, tak za tieto ceny nám materiál nie sú schopní dodať.

Ako by ste takúto situáciu riešili?

Určite by sa nestalo, že by sme tovar nenakúpili. Pacientovi by sme museli poskytnúť zdravotnú starostlivosť a materiál by sme hradili z rozpočtu nemocnice. Išlo by to z prevádzkových nákladov.

Podľa čoho vyberajú menšie nemocnice dodávateľa?

Pokiaľ je viac dodávateľov, tak sme povinní robiť tender a väčšinou ide o túto situáciu. Len v prípade jedného dodávateľa ceny dohadujeme. V našej nemocnici súťažíme, napríklad, či sú to staplery alebo osteosyntetický materiál.

Minister Tomáš Drucker plánuje na budúci rok ušetriť na liekoch a materiály 170 mil. eur. Je to reálne?

Neviem sa k tomu vyjadriť. Znižovali sa ceny materiálov, síce na krátko, no ukázalo sa, že to nie je dobrá cesta. Dodávatelia zrejme avizovali, že za také ceny tovar nedodajú. Ťažko sa budem vyjadrovať k drahým materiálom, akými sú bedrové či kolenné kĺby, či ku kardiomateriálu, keď s takým nepracujeme. My sme okresná nemocnica, nemáme status univerzitnej či fakultnej, takže sa mi to ťažko posudzuje.

Aj okresná nemocnica musí nakupovať špecializovaný materiál.

Väčšinou ide o staplery či osteosyntetický materiál. To nám VšZP prepláca, a nie je toho veľa. Mesačne nakupujeme materiál za približne tritisíc eur. Nákup špecializovaného materiálu až taký problém nie je. Sú však zdravotné zariadenia, kde preplácanie materiálu tvorí významnú položku.

Náklady v tomto prípade podľa ministerskej analýzy stúpajú. Z akého dôvodu?

Vyššie ceny materiálov som nepostrehol. Nemocnice boli obviňované, že sú dlhé čakacie doby na operácie, napríklad bedrových kĺbov. Keď ich poisťovne skrátili tým, že začali priplácať za ukončené zákroky, nemocnice začali viac operovať. Tým pádom spotrebovali aj viac materiálu, ktorý poisťovne hradia. V tomto vidím nárast. To sú spojené nádoby. Buď budeme hovoriť o tom, že zdravotníci nič nerobia a pacient dlho čaká na operácie, alebo začneme viac operovať, pretože máme na to podmienky aj odborníkov, ale potom zas vzrastú náklady za hospitalizácie, na zdravotnícky materiál a, samozrejme, aj na mzdy.

Nechýba Druckerovi pri šetrení zdravotnícky pohľad? Neprevažuje u neho ekonomika?

Minister sa už jasne vjadril, že čo sa týka úspor, pacient ich nepocíti. Garantom poskytovania starostlivosti je štát, je na ňom, aby ju aj dofinancoval. Snaha šetriť z ministerstva aj zo zdravotných poisťovní tu je, ale treba nájsť aj správny spôsob.