Kiska: Gorila je mokvajúcou ranou spoločnosti

Prezident Kiska sa minulý týždeň vo štvrtok stretol aj s odchádzajúcim vedúcim tímu, ktorý doteraz Gorilu vyšetroval, Marekom Gajdošom. Kiska si myslí, že by sa mal urobiť jasný odpočet toho, čo doteraz vieme, čo sa urobilo a prípadne, kde je problém. „Problém treba pomenovať jasne, a to preto, lebo to, čo sa deje v Gorile, ale aj pri iných dlhoročných kauzách, závažne oslabuje dôveru ľudí v štát a vytvára priestor pre nárast nedôvery a extrémizmu,“ vyhlásil. Podľa Kisku musíme vrátiť dôveru ľudí v to, že všetci sme si pred zákonom rovní a každé jedno zlyhanie bude vyšetrené. Očakáva, že odpočet spraví policajný prezident. Hlava štátu je aj za to, aby si všetky zúčastnené strany vypočul aj parlament, vrátane šéfa vyšetrovacieho tímu Gajdoša.

Policajný prezident stretnutie s prezidentom Kiskom označil za pragmatické. Hlava štátu sa podľa neho zaujímala o situáciu v tíme a o to, či došlo nejakým spôsobom k zasahovaniu počas vyšetrovania. "Tím pracoval autonómne päť rokov pod vedením šéfa tímu. Plnili sa jeho požiadavky materiálneho aj personálneho zabezpečenia. Snažili sme sa prácu tímu odmeňovať,“ uviedol Gašpar.

Aj policajný prezident je za odpočet práce tímu a rád v tom pomôže. "Keď k tomu príde a nebudú chcieť urobiť odpočet členovia tímu, určite to budem chcieť urobiť ja v rozsahu, v akom ma splnomocnia,“ zdôraznil. V súvislosti s účasťou Mareka Gajdoša na rokovaní parlamentného branno-bezpečnostného výboru policajný prezident uviedol, že všetko závisí od toho, či ho zbavia mlčanlivosti, a to robí minister vnútra. Ešte v októbri však šéf vnútra Robert Kaliňák povedal, že na to nevidí dôvod. Na výbory podľa neho policajti a vyšetrovatelia nikdy nechodia. O tom, či si parlamentný výbor pre obranu a bezpečnosť môže predvolať vyšetrovateľa kauzy Gorila Mareka Gajdoša, má rozhodnúť ústavnoprávny výbor NR SR.

Špecializovaný tím na vyšetrovanie kauzy Gorila zriadili v januári 2012. V kauze ide o prepisy údajných rozhovorov medzi viacerými politikmi a osobami z prostredia finančných skupín. Údajné prepisy naznačujú korupciu. Vyšetrovanie celej kauzy by podľa Gašpara mohlo byť uzavreté začiatkom budúceho roku. V súčasnosti odchádzajúci šéf tímu Marek Gajdoš dáva dokopy výsledky doterajšieho dokazovania, ktoré chce odovzdať svojmu nástupcovi. Gajdoš odchádza do civilu k 31. decembru. Dve veci, ktoré má v prípade pridelené, sú podľa Gašpara vo finálnej fáze a policajný prezident si sám vyberie náhradného vyšetrovateľa z tímu, ktorý ich dokončí. Minulý týždeň po stretnutí s prezidentom Kiskom vyšetrovateľ Gajdoš uviedol, že množstvo informácií zo spisu sa potvrdzuje, je to majoritné množstvo, ale sú také, čo sa nepotvrdzujú.