Festival slobody ukazuje na čas neslobody

„Sedemnásty november je, myslím, Deň slobody a demokracie. Považuje sa aj za deň študentstva, keďže vtedy vyšli do ulíc študenti protestovať za svoje práva a slobody. Podľa mňa je fajn, aby mladí o takýchto veciach vedeli, pretože nie vždy sa žilo takto slobodne a nie vždy si mohli povedať svoj názor a nebyť za to potrestaní. Mladí ľudia sa aj teraz sťažujú na svoj život, ale väčšina z nás si nevie predstaviť, ako by to bolo, keby sme sa narodili v tom čase,“ myslí si gymnazistka Radka z Topoľčian.

„Viem, že v novembri 1989 bola revolúcia, aj to, že predtým ľudia žili v neslobode, ale podrobnosti nie, preto si myslím, že je dobré, aby sa organizovali takéto podujatia,“ dopĺňa stredoškolák Matej z Brezna.

Multižánrový, medzinárodný festival filmov, divadelných predstavení, diskusií či výstav reflektujúcich obdobie neslobody na Slovensku a v ďalších krajinách sovietskeho bloku štartuje dnes a potrvá do 20. novembra. Ústav pamäti národa ho organizuje pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu a 27. výročia udalostí 17. novembra 1989. „Našou cieľovou skupinou sú hlavne mladí ľudia, ktorí nemali možnosť zažiť to, čo prežili ľudia, ktorí trpeli počas komunizmu. Snažíme sa to teda formou prístupnou pre nich, či už sú to filmy, divadlo alebo nejaký iný spôsob umenia ukázať, v čom bol režim zlý, ako ubližoval ľuďom. Ukázať, že socializmus neboli len lacné byty a mladomanželské pôžičky, ale aj 70-tisíc politických väzňov, plus ich rodiny, ktoré si vytrpeli mnoho krívd,“ priblížil projektový riaditeľ festivalu Ján Mitáč.

Počas filmovej prehliadky 8. až 10. novembra sa bude v Kine Lumière v Bratislave premietať množstvo hraných a dokumentárnych snímok. Uvádzacím filmom na slávnostnom otvorení Festivalu slobody bude Hřebejkov film Učiteľka. Na festivale sa predstavia aj tri divadelné hry a na výročie študentského pochodu odznie prednáška a diskusia s jeho priamymi účastníkmi. Dopoludnia je festivalový program pre základné a stredné školy, popoludní a večer voľný vstup pre široké publikum.

„Šiesty ročník je výnimočný práve tým, že sa nám podarilo pritiahnuť rekonštrukciu politického procesu z 50. rokov. Je to úplne nová vec, ktorá na Slovensku ešte nebola. Študenti a absolventi Právnickej fakulty Karlovej univerzity uvedú monsterproces, pri ktorom bolo odsúdených 24 osôb,“ doplnil Mitáč. Okrem toho za pozornosť určite stojí aj outdoorová výstava na Šafárikovom námestí s názvom Komunizmus – La Belle Époque, popisujúca každodenný život a obmedzené fungovanie v neslobode v období 70. rokov v krajinách sovietskeho bloku či víkend zatvorených hraníc na Cyklomoste slobody v Devínskej Novej Vsi.

Tak ako po minulé roky, aj teraz bude festival oceňovať ľudí, ktorí bojovali proti totalite alebo počas nej trpeli. „Vyberáme naozaj zaujímavé príbehy ľudí, ktorí sú ocenení a ktorým takýmto spôsobom chceme vzdať hold,“ uzavrel riaditeľ. Aj šiesty ročník festivalu sa rozšíri tiež do regiónov ako jednodňová filmová prehliadka spojená s diskusiami a ďalším programom.