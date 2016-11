Novým podpredsedom strany Most-Híd by sa mal stať Ábel Ravasz

SITA |

Novým podpredsedom strany Most-Híd by sa podľa najnovších informácií mal stať splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz. Do funkcie by ho mali zvoliť na IX. sneme strany, ktorý sa bude konať v sobotu v Nových Zámkoch.