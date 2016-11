Za zámenou tabletiek mohla byť pomsta

Škandál s vymenenými tabletkami sa týka výrobcu farmaceutickej spoločnosti Sanofi & Zentiva Slovakia. Vypukol začiatkom septembra, keď dvaja distributéri v Poľsku vybalili dodávku z pražskej továrne Zentivy. Hovorkyňa firmy Beata Kujanová pre Pravdu uviedla, že tam našli dva blistre lieku Neurol v škatuľkách označených ako Atram. Denník Mladá fronta informoval, že za výmenou stojí pravdepodobne bývalý zamestnanec, ktorý sa chcel pomstiť za to, že dostal výpoveď. Zamenené lieky majú pochádzať z jednej linky pri jednej zmene, na ktorej pracoval. Česká polícia prípad vyšetruje ako podozrenie zo spáchania trestného činu všeobecného ohrozenia.

Kujanová pripomenula, že chybu vo výrobnom procese vylúčili. „Polícia momentálne vyšetruje možnosť úmyselného ľudského zavinenia. S ohľadom na prebiehajúce policajné vyšetrovanie nemôžeme záležitosť viacej komentovať," doplnila.

Pacienti začali lieky vracať

V rámci prevencie začali už v septembri lekárne, nemocnice a distributéri vracať výrobcovi vytypované lieky, pri ktorých mohlo dôjsť k výmene. Pacientov na to vyzvali ústavy pre kontrolu liečiv. Na Slovensku sa opatrenie týkalo 12 šarží pri 7 liekoch, čo predstavuje zhruba 60-tisíc škatuliek. Používajú sa na liečbu úzkostných stavov (Neurol), alergií (Prednison), infekčných hnačiek (Endiex), srdcových problémov (Digoxin), porúch trávenia (Pancreolan Forte). Medzi nimi bolo aj antibiotikum Azitrox.

Prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ uviedol, že ľudia zareagovali. „Urobilo tak niekoľko desiatok pacientov, mali na to nárok. Všetky škatuľky som skontroloval, ale nebol v nich zamenený obsah," povedal Sukeľ s tým, že vrátené tabletky zbieral výrobca. Nedostatok liekov podľa neho nehrozí, pretože zámeny sa týkali len jednej či dvoch šarží.

Nežiaduce účinky

Chybné užitie neznamenalo pre pacientov až takú veľkú hrozbu. Ak by k zámene určitých tabletiek došlo, zdravotný stav pacienta by sa zhoršil iba čiastočne, napríklad rozkolísanie tlaku krvi, a dal by sa hneď zvrátiť. Rizikoví mohli byť alergici, liekové alergie pre skupinu spomínaných siedmich liekov sú však zriedkavé. Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv sa ozvalo niekoľko ľudí, ktorí tvrdili, že sa im urobilo zle. „Po medializácii prípadu sme dostali viacero hlásení podozrení na nežiaduce účinky liekov od pacientov, či už telefonicky, alebo emailom," informovala hovorkyňa ústavu Diana Madaraszová. Na čo sa presne ľudia sťažovali, to nespresnila. Poznamenala iba, že takéto podozrenia sú bežne známe pri užívaní týchto liekov.

Podobne to prebiehalo aj v Česku, tam sa sťahovalo 110-tisíc balení Atramu, Neurolu, Oxazepamu a Prednisonu. Hovorkyňa českého Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Lucia Přinesdomová priblížila, že podozrenia na vedľajšie účinky hlásilo 101 pacientov. „Najviac hlásení, až 64, sa týka nedostatočnej účinnosti Prednisonu," priblížila Přinesdomová. Najčastejšie ľudia avizovali kožné vyrážky či nešpecifické pocity nevoľnosti. „Bolo hlásených niekoľko prípadov ospalosti, trasu, zmien v krvnom tlaku a podobne, čo sú problémy, ktoré môžu mať mnoho rôznych dôvodov, ale nemožno vylúčiť ani chybné užitie, napríklad liečivého prípravku Neurol, Atram či Oxazepam," doplnila Přinesdomová.

Okrem Slovenska a Česka podobné opatrenia boli aj v ďalších dvanástich krajinách – Poľsku, Rusku, Litve, Estónsku, Taliansku, Nemecku, Maďarsku, Portugalsku, na Ukrajine, v Rumunsku, Bulharsku a Malajzii.

Ojedinelý prípad

Sťahovanie liekov od pacientov sa podľa hovorkyne Zentivy skončilo, v priebehu niekoľko týždňov bude mať výrobca zozbierané balenia aj od distributérov. „K dnešnému dňu sme na Slovensku ani v iných krajinách neidentifikovali žiaden ďalší prípad zámeny liekov," uviedla Kujanová. Celý proces bude firmu stáť okolo 200-tisíc eur. Všetky lieky, ktoré sa vrátia späť, skončia v spaľovni.

Český ŠÚKL v pražskej fabrike v polovici septembra vykonal neohlásenú inšpekciu. Ešte nie je ukončená. Hovorkyňa Přinesdomová vysvetlila, že celé vyšetrovanie si pravdepodobne vyžiada pomerne dlhý čas. „V súčasnej dobe sa preto nedá predvídať s akým výsledkom bude kontrola ukončená a nie je možné sa tak bližšie vyjadrovať k jeho priebehu či k prípadným záverom," uzavrela. Zároveň priebežne vykonávajú aj analýzy liečivých prípravkov zo šarží, ktoré vrátili pacienti. Laboratórne skúšky zatiaľ nepotvrdili, že by lieky boli vymenené. Ďalšie analýzy stále prebiehajú.