Zabojuje Mičev o banskobystrický kraj?

Ak by sa mu to reálne malo podariť, určite sa nezaobíde bez podpory Smeru ani ďalších strán vládnej koalície. Tie sa však zatiaľ len rozhodujú, koho podporia.

Z kuloárov preniklo, že Mičeva už ako možného kandidáta oslovil Smer, on sám sa však zatiaľ nerozhodol. „Urobím tak najskôr v máji, aj to len v prípade, že pocítim silnú politickú podporu, tak demokratických strán, ako aj predstaviteľov obecných samospráv, ktorých je v našom kraji vyše 500,“ povedal Mičev Pravde. Dodal, že primátorov a starostov už v tejto veci oslovuje, zriadil si aj webovú stránku, kde chce prinášať témy súvisiace s VÚC. Kandidovať mieni ako nestraník. Prijal by aj podporu politických strán. „Zásadne to musia byť demokratické strany, ktoré majú v programe podporu demokracie a účasť Slovenska v Európskej únii,“ tvrdí. Svoju kandidatúru totiž chápe ako súboj „dvoch videní sveta“. Jedného, v ktorom má SNP mimoriadny význam pre slovenské dejiny a členstvo v EÚ zase pre súčasnosť krajiny. A druhého, aké presadzuje aktuálny predseda VÚC, ktorý v deň výročia Povstania vešia na svoj úrad čierne vlajky, velebí vojnový Slovenský štát a za vystúpenie Slovenska z únie chce organizovať referendum. Aj preto, pripomína Mičev, ešte Kotlebu nikdy nepozval na oslavy SNP a nikdy by mu ani nepodal ruku.

Šéf múzea Povstania neberie ako hendikep, že ho komunistická Štátna bezpečnosť zaradila na zoznam kandidátov tajnej spolupráce. Ide totiž o kategóriu, ktorá nepodliehala lustračnému zákonu, keďže kandidáti o svojej účasti v nej nemuseli vôbec vedieť ani potvrdiť svoj súhlas so spoluprácou.

Podľa politológa Michala Horského nie je Mičev zlý kandidát na župana, no nevyhnutné preňho bude získať podporu strán zjednotenej koalície.

Kotleba už oficiálne potvrdil, že sa najvyššiu funkciu v kraji o rok pokúsi obhájiť. Ďalším oficiálnym kandidátom je nie príliš známy nezávislý banskobystrický mestský poslanec Igor Kašper. SaS mieni postaviť vlastného kandidáta Martina Klusa, chcela by, aby ho podporilo aj OĽaNO.

K prípadnej Mičevovej kandidatúre sa najsilnejší vládny Smer nateraz nevyjadruje. „Je to ešte predčasná otázka. O postupe pri voľbách do VÚC sa budeme baviť neskôr,“ informovala hovorkyňa sociálnych demokratov Ľubica Končalová.

O konkrétnych menách pre župné voľby dosiaľ nerokovali ani koaliční partneri z Mostu-Híd. „Pre nás je však dôležité, aby demokraticky zmýšľajúce strany dokázali postaviť silného spoločného kandidáta, ktorý dokáže poraziť súčasného župana,“ doplnila tlačová tajomníčka Františka Dušíková.

SNS sa k Mičevovi do redakčnej uzávierky nevyjadrila. Národniari ohlásili, že na županské posty v jednotlivých krajoch mienia postaviť vlastných, straníckych kandidátov. Aj preto to v koalícii opäť zaškrípalo. Keď pred vyše týždňom poslanci zvyšných dvoch strán koalície, Smeru a Mostu-Híd, vyrukovali s návrhom presadiť namiesto súčasnej dvojkolovej iba jednokolovú voľbu krajských predsedov, podpredseda SNS Anton Hrnko tento zámer spochybnil.

Hrnkovi sa nepáčilo, že vládni partneri posunuli túto legislatívnu novinku do parlamentu bez súhlasu národniarov. Spomenul v tejto súvislosti porušenie koaličnej dohody. „V nej sa predsa hovorí, že na pretláčanie návrhov zákonov by sa nemala využívať opozícia,” zdôraznil. A namietol, že takáto zmena by vážne ohrozila ich kandidátov. „Bolo to témou koaličnej rady asi pred mesiacom a pol, kde sme si to vypočuli ako námet. Vtedy sme sa k tomu nevyjadrili,” dodal podpredseda SNS s tým, že netuší, či odvtedy vládni lídri o tejto otázke rokovali.

Kotleba v župných voľbách v roku 2013 získal vyše 71-tisíc voličských hlasov, kým dovtedajší šéf kraja Vladimír Maňka (Smer), ktorý do nich pôvodne išiel v pozícii hlavného favorita, čosi nad 57-tisíc. Kotleba vyhral v deviatich z 13 volebných obvodov. Najvýraznejšie víťazstvo dosiahol v okresoch s vyšším podielom rómskej menšiny, o ktorej sa vyjadruje nenávistne a dehonestujúco. Napríklad v okrese Brezno ho podporilo 70,57 percenta, v Žiari nad Hronom 60,83 v Revúcej 60,42 či v Krupine 56,11 percenta zúčastnených voličov.