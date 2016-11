Trump nie je prezidentom kontinuity, tvrdí Lajčák

„Otázka, ktorá nás teraz zaujíma, je, aká bude vzdialenosť medzi Donaldom Trumpom – kandidátom a Donaldom Trumpom – prezidentom, pretože tá vzdialenosť je vždy. Jedna vec sú nejaké predstavy a sľuby a druhá vec sú praktické mantinely, ktorými je každý štátnik, vrátane amerického prezidenta, viazaný. Preto by som sa teraz nechcel púšťať do nejakých špekulácií, ale myslím si, že netreba nejakým spôsobom dramatizovať alebo nafukovať to, čo odznelo v kampani,“ povedal šéf slovenskej diplomacie.

Lajčák priznal, že je nespochybniteľné, že narastá v spoločnosti pocit frustrácie občanov a nespokojnosť voličov s tým, čo my považujeme za štandardné politické strany, za štandardných politikov. To je vec, ktorú podľa Lajčáka nemožno ignorovať a voľby v Spojených štátoch to len potvrdili.

„Môj názor je, že ľudia cítia odcudzenie od politikov a prevláda pocit, že politici neriešia ich problémy, riešia veci, ktorým oni nerozumejú a narastá tu priepasť medzi chudobnými a bohatými,“ povedal Lajčák s tým, že hnev a frustrácia čoraz častejšie rozhodujú vo voľbách. Dodal ale, že by bol opatrený s používaním slova „populista“. Ide podľa neho o fenomén, ktorý vidíme všade v Európe.

Podľa šéfa slovenskej diplomacie sa Trump aj na politické veci pozerá ako podnikateľ. „Keď budeme hovoriť o vzťahu so spojencami v NATO, tak asi jeho filozofia je, čo sú oni pripravení urobiť pre tento vzťah. Bolo by asi naivné si myslieť, že sa môžeme viezť na chrbte USA. Tento prezident bude chcieť vidieť biznisový prístup,“ myslí si Lajčák.

Pokiaľ ide o vzťah s Ruskom, treba podľa ministra rozlišovať, čo Trump povedal a ako to okomentovali svetové médiá. Predpokladá, že Trump sa aj na vzťah s Moskvou bude pozerať viac pragmaticky ako ideologicky. „Ale nevidím dôvod, aby sme z toho dnes vyvodzovali ďalekosiahle alebo tragické závery,“ uzavrel Lajčák.

Kiska blahoželá Trumpovi k víťazstvu

Prezident Andrej Kiska blahoželá Donaldovi Trumpovi k víťazstvu vo voľbách prezidenta USA. „Spojené štáty sú dôležitý partner a spojenec Slovenska aj Európskej únie a považujem za dôležité, že to tak zostane aj v budúcnosti,“ uviedol Kiska v reakcii na výsledky prezidentských volieb v USA. O reakcii prezidenta SR na výsledky volieb prezidenta Spojených štátov amerických informoval poradca prezidenta SR Roman Krpelan.

Fico: Plne rešpektujeme výsledky amerických volieb

Premiér Robert Fico zablahoželal Donaldovi Trumpovi k jeho zvoleniu do funkcie prezidenta USA. Ako vyhlásil pre médiá, ako premiér vlády SR plne rešpektuje výsledky amerických volieb. Zároveň dodal, že svet aj Slovensko sú úplne iné, ako ich popisujú médiá. A toto absolútne potvrdili voľby v USA, uviedol ďalej premiér. Všetci musíme počúvať ľudí a táto pravda sa podľa slovenského premiéra v Spojených štátoch amerických ukázala.