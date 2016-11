Väzňa z Rimavskej Soboty už pre útek obvinili

Ako informovala banskobystrická policajná hovorkyňa Andrea Petrovičová, 21-ročného Horvátha po lekárskom vyšetrení mimo nápravného zariadenia umiestnili na zadné sedadlo služobného auta Ústavu na výkon odňatia slobody Želiezovce. Horváth následne počkal, kým si sprevádzajúci strážnik sadol za volant a keď naštartoval motor, otvoril zadné dvere a so slovami „už sa nevrátim“ z vozidla vystúpil a krátko po 10:00 unikol po ulici Dobšinského v Rimavskej Sobote a stratil sa medzi bytovými domami. „Následne nasadol do osobného motorového vozidla Audi A4 a pokračoval v úteku,“ uviedla Petrovičová.

O 10:47 podľa Petrovičovej volala na linku tiesňového volania žena, ktorá oznámila pohyb podozrivej osoby. „Je na škodu veci, že útek väzňa nebol ihneď oznámený z ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ale občiankou na linku 158. Obvinený tak získal časový náskok, ktorý sťažoval jeho zadržanie,“ povedala Petrovičová. Bezprostredne po prijatí oznámenia podľa nej vyhlásili pátranie po unikajúcom väzňovi.

„Podozrivé vozidlo spozorovala hliadka Obvodného oddelenia Policajného zboru v Rimavskej Seči, ktorá ho začala prenasledovať. Napriek výzvam na zastavenie muž pokračoval v bezohľadnej jazde a unikol až na územie Maďarska, do mesta Ózd,“ povedala Petrovičová s tým, že tam bol vo večerných hodinách zadržaný maďarskou políciou a vydaný na Slovensko. V prípade dokázania viny mu hrozí trest jeden až päť rokov väzenia.

Horváth bol umiestnený na Otvorenom oddelení Rimavská Sobota – Sabová, ktoré spadá pod Ústav na výkon odňatia slobody Želiezovce. Vo výkone trestu odňatia slobody bol pre spáchanie prečinu usmrtenia z nedbanlivosti počas autonehody, za čo mu bol uložený nepodmienečný trest v trvaní 30 mesiacov so zaradením do ústavu s minimálnym stupňom stráženia. Lehotu na podmienečné prepustenie by väzeň splnil 16. februára budúceho roku. Trest mu mal vypršať 16. mája 2018.