Danko s Čižnárom riešil obmedzenie extrémistických prejavov poslancov

O možnostiach, ako zamedziť podobné výroky, ako počas minulej schôdze parlamentu zazneli z úst poslancov ĽSNS a lídra OĽaNO Igora Matoviča, hovoril dnes šéf NR SR Andrej Danko a podpredseda NR SR Béla Bugár (Most-Híd) s generálnym prokurátorom SR Jaromírom Čižnárom. Ako Danko po stretnutí povedal pred novinármi, je si plne vedomý, že ako predseda parlamentu sa musí s prejavmi, ktoré hanobia národ potýkať a hľadať spôsob, ako ich obmedziť.

Vyhlásenia Matoviča podľa Danka hraničia so slobodnou prejavu poslanca

Na tlačovú besedu však prišiel aj Matovič spolu so svojím asistentom, ktorý po celý čas Dankovho vyhlásenia držal v pozadí dva protirómske bilbordy, ktoré mala v predvolebných kampaniach v roku 2010 a 2012 Slovenská národná strana po celom Slovensku. Danko k bilbordom povedal, že tie bilbordy nikdy neboli verejne vyvesené. K bilbordom Matovič povedal, že boli vylepené v roku 2010 a v roku 2012. Kým v roku 2010 Danko vo voľbách nekandidoval, v roku 2012 mu patrilo na kandidačnej listine druhé miesto. „Bilbordy hovoria o fašizme, nacizme, xenofóbii, v hlave Andreja Danka,“ dodal Matovič.

„Je veľmi smutné, že žijeme v dobe, keď sa niektorí ľudia hlásia k veciam, s ktorými naši predkovia za prelievania krvi ťažko bojovali. Vidíme prejavy rasizmu, xenofóbie a popierania holokaustu, alebo ako si na poslednej schôdzi NR SR Igor Matovič dovolil prirovnať svoje utrpenie s utrpením Židov. Vnímal som tieto vyhlásenia ako vyhlásenia, ktoré už hraničia so slobodou prejavu poslanca NR SR,“ odôvodnil Danko.

Normálny človek nevidí podľa Matoviča vo výroku ani náznak hanobenia

Dnešné stretnutie bolo zorganizované po vyhlásení Matoviča, ktorý v pléne k rozprave k návrhu zmien rokovacieho poriadku povedal, že ak novela obmedzí rečnícky čas opozičným poslancom a Danko ako predseda bude môcť rečniť neobmedzene dlho, zápas nebude férový.

„Náš protivník má byť rozhodca. Je to to isté, ako keď si v koncentračnom tábore povedia, že si zahrajú futbalový zápas Židia a dozorcovia a zrazu rozhodcovia povedia, že my sme dozorcovia, tak náš šéf koncentráku bude rozhodcom, je to taká istá zvrátenosť. My ako opozícia ťaháme za kratší koniec ako Židia v koncentráku, ktorých jediných právo bolo dýchať vzduch, ako naše právo je hovoriť,“ zopakoval svoj výrok Matovič s tým, že normálny človek v tom nevidí ani náznak hanobenia.

Predseda NR SR podáva podnet na disciplinárne konanie

Danko dodal, že cieľom dnešnej diskusie s generálnym prokurátorom bolo, aby si vyjasnili, kde je hranica trestnosti v rokovacej sále, kde je hranica toho, čo si poslanec môže v sále dovoliť, kde vzniká trestnoprávna zodpovednosť a kde je možnosť disciplinárneho konania. „S generálnym prokurátorom sme si vysvetlili určité pozície, hovorili sme o zúžení poslaneckej imunity, o možných legislatívnych opatreniach, ktoré chceme iniciovať aj my, aby bolo ľahšie stíhať prejavy extrémizmu a rasizmu,“ povedal s tým, že pri stíhaní rasizmu má problémy aj generálna prokuratúra. Podľa Danka je dôležité, aby s ľuďmi, ktorým ide len o mediálne PR a pozornosť pútajú vyvolávaním najnižších pudov, je potrebné bojovať. Pripomenul, že za výroky poslancov podáva v piatok podnet na disciplinárne konanie.

Podpredseda parlamentu Bugár dodal, že sloboda slova neznamená slobodu šírenia nenávisti. „Za prejavy, ktoré zazneli v rokovacej sále, by bol bežný občan stíhaný,“ povedal s tým, že poslanec nie je, keďže má imunitu. Dodal, že Slovensko chce bojovať proti extrémizmu a neurážať žiaden štát ani žiaden národ.

Pokuta tisíc eur za takéto vyjadrenia je podľa Danka pre poslancov, ktorí majú na účte milióny, príliš nízka, a preto s Čižnárom hovorili aj o zmenách v ústave a sprísnení sankcií. Dodal, že zmeny budú predmetom ďalšej diskusie aj s opozíciou.

Matovič je z vyhlásenia Danka zhrozený. „Máme predsedu NR SR, ktorý dokáže takto zneužívať utrpenie Židov v koncentračných táboroch na svoje politické ciele. Ja som použil iba slovnú metaforu, aby som zdôraznil situáciu, v ktorej sa opoziční poslanci po prijatí náhubkového zákona nachádzajú," vysvetlil.