Slota by nemal šoférovať šesť rokov

Do väzenia nepôjde, len v prípade, ak by maril splácanie pokuty, mu hrozí strata slobody na pol roka. Prokurátor, ktorý žiadal aj podmienečný trest, sa hneď odvolal. Rozsudok nie je právoplatný. Súd už raz Slotu v inom prípade súdil za to, že sa ako vodič nechcel podrobiť testom na alkohol.

Expolitik Slota sa vo štvrtok zúčastnil na pojednávaní na žilinskom okresnom súde. Po tom, čo prokurátor prečítal obžalobu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, sa ku skutku priznal, udalosť pripísal zdravotným problémom. „Cítim sa vinný. V každom prípade chcem zdôrazniť, že úprimne ľutujem skutok, ktorý sa stal. Ale taktiež chcem povedať, že tieto skutočnosti sa udiali na základe mojej zdravotnej indispozície, pretože mám a liečim sa dlhodobo na vysoký krvný tlak,“ povedal Ján Slota sudkyni.

Toto priznanie celý proces urýchlilo a bývalý politik sa tým v podstate vyhol ďalšiemu dokazovaniu, teda nečítali sa ani dôkazy získané pri vyšetrovaní, znalecké posudky, sudkyňa nevypočúvala Slotu ani svedkov. Preverila však jeho priestupky a register trestov, ako aj majetkové pomery, čo bolo potrebné pre druh a výmer sankcie. 63-ročný Slota prezradil, že je dôchodca, ktorý poberá dôchodok 1 026 eur, vlastní motorku, má úspory len po rodičoch (cca 30-tisíc eur) a žije v prenajatom byte.

Sudkyňa ho uznala za vinného. Vymerala mu pokutu vo výške 6-tisíc eur a šesťročný zákaz šoférovania. „Súd obžalovanému pre prípad úmyselného zmarenia výkonu peňažného trestu stanovuje náhradný trest odňatia slobody šesť mesiacov,“ doplnila. Prokurátor však okrem šiestich rokov bez vodičského žiadal aj deväť mesiacov so skúšobnou dobou na dva roky. Okamžite sa proti verdiktu odvolal. „Proti výroku o treste podal prokurátor odvolanie, pretože uložený trest považuje za nedostatočný. V predchádzajúcom období bol obžalovanému uložený peňažný trest, ktorý nesplnil svoj účel, pretože sa opätovne dopustil rovnakého trestného činu,“ uviedol hovorca Krajskej prokuratúry v Žiline Milan Cisarik.

Ján Slota už totiž za prečin ohrozovania pod vplyvom návykovej látky súdený bol, pred dvomi rokmi, keď dostal pokutu 3-tisíc eur a ročný zákaz šoférovať. Tento verdikt padol za to, že v Čadci v roku 2013 odmietol policajnej hliadke fúkať a po zadržaní aj krvné vyšetrenie na alkohol. Policajtom sa vtedy nezdalo jeho správanie a keď si sadol za volant a odišiel, tak to nahlásili dopravnej hliadke. Bývalý žilinský primátor sa vo štvrtok čudoval mediálnemu záujmu o jeho súdny proces. „Ja som nevyhral voľby v Amerike,“ komentoval pri odchode zo súdnej siene. Aj keď sa voči rozsudku neodvolal, šesťročný zákaz šoférovania sa mu zdal byť vysoký. „Je tvrdý,“ povedal s tým, že radšej by súhlasil s vyššou pokutou.

Nehoda sa stala medzi Lietavskou Lúčkou a Porúbkou 18. januára. Autor: Renáta Jaloviarová, Pravda

Nehoda sa stala tento rok 18. januára na ceste medzi Lietavskou Lúčkou a Porúbkou, pri odbočke na Lietavskú Svinnú a Babkov. Svedkovia nehody priamo na mieste hovorili, že expolitik na Porsche Cayenne narazil pri križovatke do pred ním idúceho Audi A6 a to následne do Suzuki SX4. Jeden z účastníkov Pravde po nehode povedal, že bývalý primátor mu „núkal peniaze a chcel sa dohodnúť priamo na mieste nehody“. Nik nebol vážne zranený. Po nehode Slotu previezli na urgentný príjem do Žiliny, pretože sa necítil dobre. Tri hodiny bol v ambulancii a ešte v tú noc ho hospitalizovali na JIS interného oddelenia s podozrením na infarkt. Na internom oddelení bol približne 38 hodín, hneď odtiaľ ho previezli na súd, ktorý rozhodol, že môže byť vyšetrovaný na slobode. V máji mu sudkyňa trestným rozkazom vymerala ročný podmienečný trest a 6-ročný zákaz šoférovať, no Slotov obhajca aj prokurátor sa odvolali. O súčasnom odvolaní bude rozhodovať krajský súd.

Okrem problémov za volantom Slotu v apríli obvinili aj z prečinu ohrozovania mravnej výchovy mládeže, pretože sa stretával s mladistvými dievčatami, na ktoré mal sexuálne narážky a platil im alkohol. Predpokladá sa, že vyšetrovanie tohto prípadu by malo byť ukončené do konca roka.