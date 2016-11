Penta ohlásila stavbu veľkej nemocnice v Bratislave za 100 miliónov eur

Začiatok výstavby je naplánovaný na rok 2018, pričom prvých pacientov by mohla nemocnica privítať už v prvej polovici roka 2021. Súkromná investícia by mala dosiahnuť viac ako 100 miliónov eur. Svet zdravia patrí do skupiny Penta Investments.

Najväčšia súkromná investícia v zdravotníctve

"Nemocnica novej generácie v Bratislave je najväčšou súkromnou investíciou v slovenskom zdravotníctve. Je prejavom našej ambície priniesť pacientom a zdravotníckemu personálu služby na úrovni 21. storočia. Chceme aj na tomto príklade demonštrovať, že súkromné investície vedú k vyššej kvalite a aj k dostupnosti zdravotnej starostlivosti na Slovensku,“ zdôraznil Eduard Maták, partner spoločnosti Penta Investments pre zdravotníctvo.

Generálny riaditeľ spoločnosti Svet zdravia Ľuboš Lopatka poznamenal, že sieť nemocníc je pripravená prevziať zodpovednosť aj za tých najnáročnejších pacientov.

"Prvá koncová nemocnica novej generácie v Bratislave bude určená pre akútnych aj plánovaných pacientov, ktorým na svojich pracoviskách poskytne komplexnú zdravotnú starostlivosť v takmer všetkých chirurgických aj nechirurgických medicínskych odboroch. Týmto projektom chceme dokázať, že sme schopní poskytovať zdravotnú starostlivosť na najvyššej európskej úrovni v súčasných podmienkach verejného zdravotného poistenia,“ vysvetlil Lopatka.

Nemocnica novej generácie v Bratislave bude pri počte 400 lôžok poskytovať kombináciu zdravotnej starostlivosti koncovej a všeobecnej nemocnice.

V rámci koncovej zdravotnej starostlivosti bude nemocnica zahŕňať 14 operačných sál, urgentný príjem novej generácie, 36 jednolôžkových izieb intenzívnej starostlivosti, pôrodnicu novej generácie, prvé komplexné centrum zamerané na liečbu mozgových príhod, traumacentrum schopné zvládnuť aj náročné operácie poranení chrbtice, panvy a mozgu, či transplantačné centrum zamerané na príbuzenské transplantácie.

Všetky pacientske izby budú mať jednolôžkový štandard s doplnkovým lôžkom pre sprevádzajúcu osobu. Súčasťou bude samostatné sociálne zariadenie upravené aj pre imobilných pacientov. Štandardným vybavením bude tiež komunikačno-infotainmentový systém (TV, internet, videokomunikácia s personálom a s rodinou, prístup do zdravotnej dokumentácie a k doplnkovým službám nemocnice), medicinálne plyny a možnosť centrálneho monitoringu životných funkcií.

Nemocnica využíva v dizajne pavilónový princíp s prepojenou centrálnou osou a s oddelenými logistickými tokmi pre pacientov, personál, dodávateľov, respektíve pre akútnych pacientov prichádzajúcich na urgentný príjem. Budova bude mať celkovo päť poschodí (jedno podzemné a 4 nadzemné podlažia) a je pripravená aj na budúci rozvoj a rozšírenie.

Projekt ešte nemá stavebné povolenie

Podľa zverejnených informácií jednotlivé pavilóny bude možné v prípade veľkých epidémií prevádzkovo oddeliť. Za architektonickým návrhom je holandské štúdio Dutch Health Architects (autori aj nemocnice novej generácie v Michalovciach).

V novej nemocnici nájde prácu približne 1 200 zamestnancov. Z toho bude približne 230 lekárskych a 700 ošetrovateľských miest. „Našou ambíciou je prilákať najlepších lekárov a zdravotné sestry zo Slovenska aj zo zahraničia. Mnohí z nich čakajú práve na takúto príležitosť. Chcú sa vrátiť domov a pracovať v profesionálnych podmienkach, na ktoré sú zvyknutí,“ povedal Hanušín.

Projektový tím momentálne pripravuje potrebnú dokumentáciu na získanie právoplatného územného rozhodnutia a následného stavebného povolenia. Cieľom spoločnosti je splniť obidve nevyhnutné podmienky na začatie výstavby v priebehu budúceho roka.