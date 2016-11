Letisko tlačia na dno manažéri. Chcú svoje odmeny

Letisko do krachu tlačí najmä 600-tisícový dlh na odmenách manažérom. Hoci podnik nedokázali postaviť na nohy, niektorí sa peňazí vzdať nechcú. Ide o nominantov trnavskej župy, mesta Piešťany a ministerstva dopravy, ktorí sú akcionármi letiska.

Mesto Piešťany nesúhlasí so zánikom letiska. Primátor Miloš Tamajka upozornil, že základné imanie spoločnosti je viac ako 20 miliónov eur a pohľadávky voči nej len zhruba desať percent z tejto sumy. Piešťany chcú pomôcť, ale s podmienkou, že sa členovia dozornej rady a predstavenstva vzdajú nároku na nevyplatené odmeny. Ich mesačná výška sa rokmi znižovala, od tohto januára platí, že člen dozornej rady má dostať 550 eur mesačne, člen predstavenstva 700 eur.

Od augusta 2010 dlhuje piešťanská firma bývalým či súčasným manažérom 600-tisíc eur, pričom vlani mala členom orgánov spoločnosti vyplatiť viac ako 58-tisíc eur. Táto pohľadávka patrí k najväčším, ktoré sú uplatňované voči letisku. Vedúci pracovníci sa tak stali veriteľmi a môžu sa obrátiť na súd.

„Dvaja bývalí členovia, nominanti štátu za ministerstvo, si už uplatnili súdnou cestou nárok a bežia dva súdy,“ spresnil Juraj Štaffa, vedúci oddelenia medzinárodných vzťahov, protokolu a komunikácie Trnavského kraja. „Ak im súd dá právoplatne za pravdu, vtedy nárok na peniaze vzniká a je možnosť konkurzu,“ vysvetlil Štaffa. Koľko ľudí žiada vyplatenie odmien, spresniť nevedel. „Za spomenuté obdobie sa vystriedali tri predstavenstvá,“ poznamenal.

Svojej pohľadávky sa vzdal napríklad predseda dozornej rady letiskovej spoločnosti Remo Cicutto. „Keď som bol primátorom Piešťan v rokoch 2002 – 2014 nepoberal som odmeny zo zákona o konflikte záujmov. V roku 2010 sa odmeny pozastavili, takže aj keď som v roku 2014 neobhájil funkciu primátora, odmeny nepoberám,“ vyhlásil Cicutto. Zároveň dodal, že si na nič nenárokoval. „Už v máji som na mestskom zastupiteľstve verejne vyhlásil, že ak aj vznikol nárok, tak si nezoberiem ani cent,“ doplnil.

Takýto postup by vyhovoval aj najväčšiemu akcionárovi letiska Trnavskému kraju, ktorý však na rozdiel od Piešťan chce situáciu riešiť likvidáciou. Tá je však možná vtedy, ak voči spoločnosti nie sú žiadne záväzky. Inak hrozí konkurz. „Likvidáciou spoločnosti zastavíme vznik ďalších pohľadávok, pretože by sme sa mohli dostať do situácie, keď by mohli veritelia dať návrh na konkurz. V tomto prípade bude likvidácia v rukách akcionárov,“ vysvetlil predseda kraja Tibor Mikuš návrh, ktorý chce prezentovať na valnom zhromaždení koncom novembra. Ministerstvo dopravy uviedlo, že skúma dokumenty predložené na rokovanie. „Zvážime možnosti a následne zaujmeme stanovisko na valnom zhromaždení,“ odpovedal rezort.

Mestské zastupiteľstvo v Piešťanoch má rozhodovať o krokoch, ktoré by mali viesť k záchrane letiska. Viacerí mestskí poslanci už avizovali vznik petície za jeho zachovanie a nevylúčili ani nátlakové akcie proti likvidácii spoločnosti.

Trnavský samosprávny kraj v spoločnosti vlastní 59,31 % akcií, mesto Piešťany 20,04 % a ministerstvo dopravy 20,65 %. Ak by sa nakoniec vyhlásil konkurz, akcionári by stratili kontrolu nad majetkom. Rozhodoval by o ňom konkurzný správca.

V prípade likvidácie letisko prestane poskytovať služby v priebehu niekoľkých dní. O prácu príde zhruba tridsať zamestnancov. Letisko Piešťany v minulom roku vykázalo stratu 450,7 tisíca eur. Cicutto vidí za slabým záujmom o jeho služby konkurenciu v Bratislave a vo Schwechate.