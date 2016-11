Lekári v ambulanciách potrebujú šikovné sestry

Asistenti tak sčasti nahradia „klasické“ zdravotné sestry, ktoré si ľudia pamätajú spred viac ako 10 rokov. Tie dnešné sú totiž inde, musia mať vysokú školu a posúvajú sa viac do úlohy manažérok.

Situácia s nedostatkom stredného zdravotníckeho personálu sa z roka na rok zhoršuje. V systéme chýba asi sedemtisíc sestier. Niektoré nemocnice preto už museli spájať viaceré oddelenia. Tento problém by mohli čiastočne vyriešiť zdravotnícki asistenti, ktorí majú vzdelanie na to, aby v niektorých činnostiach mohli zastúpiť sestry. Ministerstvo im preto v rezortnej vyhláške zvyšuje kompetencie aj na „papieri“.

„Reflektujeme týmto na skutočnosť, že zdravotnícki asistenti v súčasnosti nedostatočne využívajú v praxi poznatky získané na stredných odborných školách. Chceme tento stav zmeniť a umožniť im vykonávať širšie spektrum výkonov, na ktoré majú dostatočné odborné vzdelanie,“ povedala hovorkyňa ministerstva Stanislava Luptáková. To tiež očakáva, že takto prispeje k zatraktívneniu povolania zdravotnícky asistent, čo bude viesť k vyššiemu záujmu o štúdium.

Ako dlho bude trvať, kým asistenti doplnia výpadok zdravotných sestier, ministerstvo nevedelo odhadnúť. Podľa Asociácie stredných zdravotníckych škôl v odbore zdravotnícky asistent ročne skončí asi tisícka absolventov. V nemocniciach sa však zamestná len minimum z nich. „Od vzniku tohto odboru by malo byť v praxi desaťtisíc zdravotníckych asistentov, v skutočnosti je to len okolo dvoch tisíc, je to nepomer,“ konštatoval prezident asociácie Miroslav Sekula s tým, že prognóza do budúcnosti je zlá, preto je potrebné urobiť zmeny. „Dvanásť rokov sme bojovali za to, aby sa navýšili kompetencie zdravotníckych asistentov,“ poznamenal šéf asociácie.

Asociácia presadzovala najmä za to, aby asistenti mohli podávať injekcie do svalu a odoberať krv. Podľa Sekulu je to technicky najnáročnejšia činnosť v povolaní zdravotnícky asistent. Dodal, že nová vyhláška školám neprinesie výrazné zmeny v učebných osnovách, pretože odbery zo žily a podávanie injekcií vyučujú už od roku 2013. Asistenti ich v praxi aj často vykonávali, načierno. „Nedostatok personálu vlastne donútil poskytovateľov, aby využívali šikovnosť absolventov stredných zdravotníckych škôl a to, čo dokážu, aj v rozpore s legislatívou. Lebo jednoducho to nemal kto robiť. Tam, kde bol nedostatok sestier, to robili asistenti,“ poukázal Sekula.

Kompetencie, ktoré pribudnú zdravotníckym asistentom odoberanie krvi zo žíl na vyšetrenie osobám od 15 rokov veku, pichanie injekcií do svalov

podávanie liekov

podávanie stravy sondou

odsávanie sekrétov z horných dýchacích ciest

sledovanie vyprázdňovania hrubého čreva a močového mechúra

Nemocnice aj lekári vyššie kompetencie zdravotníckych asistentov vítajú. Pôjde podľa nich o plnohodnotný stredoškolsky vzdelaný personál, ktorý dnes veľmi chýba a ktorý môže priniesť do systému kvalitu v starostlivosti o pacientov. Prezident Asociácie súkromných lekárov Marián Šóth tvrdí, že stredné zdravotnícke školy dlhé roky vychovávali kvalitné, kvalifikované zdravotné sestry. Tie vedeli všetko, čo dobrá sestra vedieť má, a zdravotnícky asistent má byť takáto šikovná sestrička „My v ambulanciách nepotrebujeme manažérky, ktoré sa zaoberajú papiermi. Potrebujeme sestričku, ktorá bude robiť odbery, injekcie, preväzy atď., na názve vôbec nezáleží. Nám je to jedno, či sa bude volať diplomovaná zdravotná sestra, alebo zdravotnícky asistent. Ide o to, čo pre pacienta dokáže vykonať,“ reagoval šéf súkromných ambulantných lekárov.

Hovorkyňa najväčšej nemocnice na Slovensku Univerzitnej nemocnice v Bratislave Zuzana Eliášová povedala, že rozšírenie kompetencií u asistentov by odbremenilo sestry, ktoré by sa mohli následne venovať ďalšej špecializovanej starostlivosti. „Aktuálne máme takmer 200 zdravotníckych asistentov a kapacitne sme schopní prijať ešte ďalších,“ priblížila Eliášová. Podobne odpovedali nemocnice v Košiciach či Banskej Bystrici.

Naopak, rozhorčené sú samotné zdravotné sestry. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek tvrdí, že vyhláška spôsobí ešte väčší chaos v tom, čo kto má robiť. Nedostatok sestier sa tým podľa nej nevyrieši. „Pokojne sa môže stať, že v nemocniciach nebude mať kto robiť základnú ošetrovateľskú starostlivosť, ako je podávanie stravy a tekutín, osobnú hygienickú starostlivosť či polohovanie pacientov ako prevencia vzniku preležanín,“ myslí si prezidentka komory Iveta Lazorová.

Ministerstvo na túto kritiku odpovedalo tým, že pre všetky zdravotnícke kategórie pripraví podobné vyhlášky, ktoré presne určia rozsah ich právomocí. Podobný krok urobilo aj Česko, aj ono pridalo asistentom na kompetenciách a premenovalo ich na praktické sestry.