Cestu popod Strečno v sobotu zatvoria na 32 hodín

jal, Pravda |

Dopravu po dôležitej ceste popod hrad Strečno, ktorá je na trase medzi Bratislavou a východom republiky, na víkend zastaví dlho očakávaná sanácia brala. V piatok o tom rozhodol krízový štáb na oparetívnej porade. Takto by sa to malo opakovať v prípade priaznivého počasia každý víkend až do Vianoc, kedy cesta bude nepretržite uzavretá od soboty 8. hodiny do nedele 16. hodiny.