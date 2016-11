Mrazy tu ešte pár dní zostanú

Snežiť začalo už vo štvrtok. V piatok ráno, na Martina, bola snehová pokrývka v niektorých lokalitách. Napríklad v Oravskej Lesnej a na Sliači namerali tri centimetre, v Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici a Telgárte dva centimetre.

Vo vyšších polohách bolo snehu viac, na Štrbskom Plese päť centimetrov, na Chopku 17 a na Lomnickom štíte 53 centimetrov. Ešte stále je jeseň a sneh sa v našich podmienkach v nižších a dokonca ani v stredných nadmorských výškach nezvykne udržať. Šancu má iba vysoko v horách.

Víkendové dni budú studené. „Počas tohto víkendu a na začiatku budúceho týždňa bude dosť mrznúť. Prenikne k nám studený vzduch od severovýchodu a ten spôsobí, že v nedeľu, pondelok a ešte aj v utorok ráno sa budeme prebúdzať do mrazivého počasia,“ upozorňuje Pavol Faško, klimatológ Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu.

Mrznúť bude nielen v noci a nadránom, ale aj dopoludnia. V južných okresoch pomenej, v regiónoch na severe a severovýchode môže byť aj celodenný mráz, pripomína klimatológ.

V sobotu má spočiatku pršať, ale neskôr, ako k nám stále viac bude prenikať studený vzduch, by sa dážď mohol zmeniť na sneženie. V nedeľu by už malo byť chladno, hlavne v severnejších regiónoch a na západnom Slovensku. Bude fúkať dosť silný vietor a ten ešte viac zvýrazní pocit chladu.

Ako bude Sobota Oblačno až zamračené, na väčšine územia dážď so snehom alebo sneženie. Denná teplota 2 až 6, v noci 3 až –2 stupne.

Oblačno až zamračené, na väčšine územia dážď so snehom alebo sneženie. Denná teplota 2 až 6, v noci 3 až –2 stupne. Nedeľa Oblačno až zamračené, na mnohých miestach sneženie, v nížinách dážď. Denná teplota 0 až 5, v noci 1 až –3 stupne.

Oblačno až zamračené, na mnohých miestach sneženie, v nížinách dážď. Denná teplota 0 až 5, v noci 1 až –3 stupne. Pondelok Jasno až polooblačno, na severe a východe premenlivá oblačnosť. Denná teplota –1 až 5, v noci –5 až –10 stupňov.

Jasno až polooblačno, na severe a východe premenlivá oblačnosť. Denná teplota –1 až 5, v noci –5 až –10 stupňov. Utorok Jasno až polojasno. Denná teplota –2 až 4 stupne, v noci –5 až –10 stupňov.

Jasno až polojasno. Denná teplota –2 až 4 stupne, v noci –5 až –10 stupňov. Streda Jasno až polojasno, ojedinele slabé zrážky. Denná teplota –2 až 4, v noci –3 až –8 stupňov.

Jasno až polojasno, ojedinele slabé zrážky. Denná teplota –2 až 4, v noci –3 až –8 stupňov. Štvrtok Polooblačno až oblačno, ojedinele slabé zrážky. Denná teplota 1 až 6, v noci 2 až –3 stupne.

Polícia preto upozorňuje vodičov na nebezpečenstvo poľadovice, ale aj akvaplaningu. Je to nebezpečná situácia, pri ktorej pneumatika stráca kontakt s vozovkou a auto sa stáva neovládateľným.

„Väčšie množstvo vody na povrchu vozovky vytvára podmienky na stratu stability. Takýto jav môže nastať už pri rýchlostiach 80 kilometrov za hodinu a viac na ktoromkoľvek povrchu a na ktoromkoľvek kolese vozidla,“ priblížil Milan Holéci, znalec v odbore cestná doprava. Inými slovami, jazda na aute rýchlosťou vyššou ako 80 kilometrov za dažďa už nie je bezpečná a predstavuje zvýšené riziko.

Oteplenie by malo prísť v čase, keď budeme mať voľný deň, čiže 17. novembra. Nemusíme ho však výrazne pocítiť. V tomto ročnom období sa totiž prejavuje predovšetkým vo vyšších vrstvách ovzdušia, pri zemi sa zmena teploty tak rýchlo nemusí odzrkadliť.

„Keď sú mrazy, prízemná vrstva vzduchu dosť vychladne. A potom, keď sa v polovici budúceho týždňa začne otepľovať, teplý vzduch bude prúdiť hlavne vo vyšších vrstvách a pri zemi sa udrží studený. To súvisí aj s tým, že sa vytvárajú inverzie, takže v nižších polohách nesvieti slnko a otepľovanie sa tam nemusí prejaviť tak nápadne ako napríklad v stredných polohách,“ vysvetlil Pavol Faško.

Od štvrtka po celý zvyšok týždňa, teda aj nasledujúci víkend, by malo byť relatívne teplé počasie. Podľa klimatológa to bude akási kompenzácia toho, čo je teraz. Začiatok novembra celkom nevyšiel, teploty boli pod dlhodobým normálom a zdá sa, že v druhej polovici mesiaca bude, naopak, nadnormálne teplo. Pojem teplo treba brať s rezervou, v novembri to znamená aj 10 stupňov Celzia.