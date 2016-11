Sulík: SaS je stranou odborníkov, na počte členov nezáleží

Sobotnou konferenciou sa nesie diskusia o programe strany. Ako povedal Sulík, program treba vyvíjať a stále na ňom pracovať. „Vôbec nemusia prejsť tri roky do ďalších parlamentných volieb,“ vyjadril s tým, že SaS je strana odborníkov a ich program je dlhodobo vyhodnocovaný ako najlepší. Preto je hrdý na to, že aj na prvých miestach volebnej kandidátnej listiny sú vždy odborníci na jednotlivé rezorty ako zdravotníctvo či školstvo.

„Sme stranou, ktorá má 170 členov. Nečakám, že budeme mať 5 000 členov, máme prísne pravidlá a tie neplánujeme meniť,“ povedal a dodal, že strana nikdy nemala strop, koľko členov môže SaS mať. Podľa neho je výhodou, že každého člena pozná osobne.

„Na jar budeme mať už desiaty kongres a som hrdý na to, že vždy sú pozvaní všetci členovia a tí hlasujú priamo,“ dodal. „Sme strana, ktorá má 170 členov a je schopná prevziať zodpovednosť za chod krajiny. Odmietame hranie sa na čísla, kto má viac členov. Je to zásah do nášho demokratického zriadenia, to dôrazne odmietame. Dôležité je mať kvalitných členov,“

Budúci rok plánuje strana predstaviť silný odborný tím pre zdravotníctvo a o rok chce prezentovať reformu zdravotníctva. „To vnímame ako oblasť, ktorú treba vážne riešiť,“ prezradil Sulík. „Všetko, čo predstavíme, bude v súlade s našou víziou 2024, ktorá vychádza z piatich trendov.“

Strana SaS si stanovila vo svojej novej Vízii 2024 na základe súčasných celospoločenských trendov osem priorít. Medzi nimi je výrazné zlepšenie podnikateľského prostredia, boj s korupciou, zlepšenie školstva či reforma zdravotníctva. Ako zdôraznil líder SaS Richard Sulík, vízia predstavuje mantinely, v ktorých bude strana pokračovať. Vízia 2024 je predstavením priorít, ktorým sa chce strana naplno venovať aj vtedy, ak v najbližších parlamentných voľbách dajú voliči podporu strane SaS.

„SaS je hodnotová strana a od vzniku máme jasne stanovené hodnoty sloboda, solidarita a zdravý rozum, sú to pre nás nemenné hodnoty,“ povedal Sulík s tým, že Vízia 2024 je posolstvom pre občanov, aby mali predstavu, čo chce strana v najbližšom čase robiť, akým smerom sa bude uberať.

„Vychádzame z piatich súčasných trendov, čo je celospoločenský vývoj, ktorý politické strany nedokážu ovplyvniť, ale mali by sa prispôsobiť,“ vyjadril sa. Podľa neho sa v najbližších rokoch výrazne zmení demografia Slovenska, zvýši sa počet dôchodcov. Vnútorná aj vonkajšia bezpečnosť krajiny bude dôležitejšia ako ekonomika. Taktiež SaS očakáva zmeny v EÚ a extrémizmus bude naberať na sile. Aj fakt, že kríza eura bude pokračovať, je dôvodom, pre ktorý si SaS stanovila osem priorít, ktorými chce spomínané trendy zlepšiť.