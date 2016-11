Bugár: Splnili sme ambíciu byť vo vláde, neurobili sme podvod na voličoch

Bugár v prejave, ktorého polovicu predniesol v slovenčine a druhú v maďarčine, delegátom pripomenul, v akom ovzduší nepredstaviteľného tlaku a okamžitých útokov vznikla koaličná vláda, ktorá na svoj rozbeh nedostala ani minútu. Pripomenul, čo hovoril pred voľbami, že z kooperujúcich a programovo blízkych strán KDH, Sieť a Most-Híd môže vzniknúť alternatíva samovláde Smeru.

„Hovorili sme o tom, že horšie ako samovláda Smeru, je vláda Smer a SNS. To, že naše volanie po kooperácii nepadlo na úrodnú pôdu, je nám to ľúto. Je nám ľúto, že nemohla vzniknúť pravicová vláda. A možno sa to počúva niektorým komentátorom zle, ale pravda je taká, že nakoniec nevznikla ani samovláda Smeru, ani vláda Smeru a SNS. Vznikla koalícia štyroch, neskoršie troch strán, ktorej sme súčasťou,“ zdôraznil s tým, že táto koalícia je nezvyčajná, ale nie je nemožná.

Koalícia nie je súťaž krásy a obľúbenosti

„Neurobili sme hrdelný zločin a neurobili sme žiaden podvod na voličoch – ako nám to niektorí pripisujú. Splnili sme svoju ambíciu byť vo vláde v rámci možností, ktoré nám dali volebné výsledky. A to je na tom to najpodstatnejšie: vlády primárne nezostavujú politici. Zostavujú sa na základe hlasovania občanov, až na základe výsledkov volieb. Táto koalícia nie je súťaž krásy a obľúbenosti, ale každý ju musí rešpektovať. Vzišla z demokratických volieb,“ vyhlásil

Bugár konštatoval, že často sa vtipkuje o jeho dlhom pôsobení v politike. „Na Slovensku politická skúsenosť nie je prednosťou. Aj počas kampane bola terčom útokov. Takáto skúsenosť má ale jednu obrovskú výhodu. Veľa si pamätáte. Môžete porovnávať. Viete o pádoch a vzostupoch vlád veľmi veľa,“ povedal s tým, že aj on má to šťastie, že môže porovnávať medzi niekoľkými vládnymi koalíciami.

V koalícii sa uplatňuje princíp kompromisov a nebúcha sa dverami

„Naše priority nikdy doteraz neboli prijaté v takomto rozsahu ako teraz. Nech už je táto vládna koalícia akokoľvek nezvyčajná – pracuje efektívne, dohody sa prijímajú pomerne rýchlo a slovo sa drží. Ale to neznamená, že na všetko máme rovnaký názor,“ zdôraznil. V koalícii sa podľa neho uplatňuje princíp kompromisov a nebúcha sa ostentatívne dverami.

Koalícia podľa Bugára začala pracovať neskutočným tempom. „Som rád, že jedným z najproduktív­nejších členov vlády je naša podpredsedníčka – ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. Presne v duchu nášho programu, presne v duchu toho, čo sme sľubovali občanom v kampani, predložila niekoľko zásadných zákonov v záujme fungovania právneho štátu a vymožiteľnosti práva,“ uviedol.

V rámci slovenského predsedníctva v EÚ dosiahol podľa Bugára ďalší minister Most-Híd, podpredseda strany, László Sólymos, najvýraznejšie výsledky na celoeurópskom aj celosvetovom poli. Aj Árpád Érsek, ktorý prebral najväčší a jeden z najťažších rezortov, robí podľa Bugára, čo môže pre to, aby z procesov na ministerstve urobili rýchle, transparentné a viditeľné kroky. Ďakujem všetkým trom a želám im, aby toto tempo a nasadenie im vydržali.

„Absolútne najmladším naším nominantom v exekutíve je 30-ročný Ábel Ravasz, ktorého na poste splnomocnenca vlády pre rómske komunity tiež nečakalo vrelé privítanie. Za pol roka získal dôveru nielen samotných Rómov, ale aj odbornej verejnosti,“ konštatoval.

Volebná kampaň bola postavená takpovediac na hlavu

Do poslaneckého klubu Most-Híd nedávno vstúpilo päť poslancov NR SR, ktorí sa do parlamentu dostali cez stranu Sieť. „My sme radi, že z dvoch slabších klubov v parlamente sa stal jeden veľký, výrazný a silnejší. Vítajte v našom klube. Verím, že nasledujúce dni a mesiace sa klub zocelí a budeme o ňom, o každom jeho členovi, počuť viac aj vo verejnom priestore,“ vyzval predseda strany, podľa ktorého prácu v exekutíve, parlamente a v strane treba urobiť kompaktným, synergickým celkom a musia ju začať viac predávať.

Bugár sa v prejave vrátil aj k predvolebnej kampani. „Celá volebná kampaň bola postavená takpovediac na hlavu. Pravicové strany bojovali medzi sebou a postupne sa vytláčali z ringu. Ako viete – väčšina z nich aj zostala vytlačená. Niektoré sa vytlačili sami, niektoré za intenzívnej pomoci od svojich takpovediac prirodzených partnerov,“ uviedol. Podľa neho aj Most-Híd strana utrpel v kampani značné škody oproti prieskumom verejnej mienky.

Most-Híd má obrovskú šancu

Bugár verí, že Most-Híd má obrovskú šancu. „Náš povolebný krok, našu účasť vo vláde, môžeme ustáť so cťou. A to za dvoch predpokladov: že budeme plniť náš program a budeme strážiť hodnoty, na ktorých nám záleží. Nemôžeme očakávať, že ideologicky tak rozdielna koalícia bude znamenať aj automatické rešpektovanie našich hodnotových postojov. O to viac ich musíme pomenovávať, strážiť ich a brániť ich,“ vyhlásil Bugár.

Zároveň pripomenul tri piliere strany: právny štát – rozvinuté regióny – ochrana menšín a občianskej spoločnosti. „Tu sme najsilnejší, tu máme našich predstaviteľov v exekutíve a tu očakávajú od nás výsledky naši voliči. Na týchto pozíciách budeme stáť ďalej,“ zdôraznil.

Preto sa rozhodli, že pri strane vzniknú tri politicko-odborné kabinety, ktoré okrem plnenia úloh z Programového vyhlásenia vlády majú za úlohu koordinovať, navrhovať a realizovať ďalšie ciele a úlohy v týchto troch oblastiach. Každý kabinet má svojho šéfa – koordinátora a ich členovia sú ďalší kolegovia z exekutívy, poslanci parlamentu a poradcovia a odborníci strany.

Prvému kabinetu šéfuje logicky Lucia Žitňanská. Druhý kabinet – pre rozvoj regiónov – vedie Sólymos a tretí – menšinovo občiansky kabinet Ábel Ravasz. Most-Híd na dnešnom sneme prijme politický dokument, ktorý má byť podľa Bugára vykonávací plán k Občianskej vízii v týchto troch oblastiach.