Lajčák: Rok po Paríži si uvedomujeme, že sa stratil pocit bezpečia

„Uvedomujeme si, že sa stratil pocit bezpečia. Aj ja osobne som bol prítomný na mnohých rokovaniach, v ktorých bolo povedané, že musíme občanom tento pocit vrátiť," pokračoval šéf slovenskej diplomacie s tým, že pocit bezpečia bude narastať s dĺžkou času, keď nič bezpečnosť občanov neohrozí.

Podľa neho príslušné zložky robia všetko preto, aby naozaj bezpečnosť občanov nič neohrozovalo. „Uvedomujeme si, že to nie je nič garantované a treba na tom pracovať a aj na tom pracujeme," dodal Lajčák.

Gajdoš: Európa sa zmenila

Podľa ministra obrany Petra Gajdoša (nom. SNS) sa Európa rok po útokoch zmenila, sme určite ostražitejší. „Čo sa týka terorizmu, treba si uvedomiť, že terorista potrebuje pre svoj čin veľa ľudí a veľké divadlo, čo sa im v Paríži či Bruseli podarilo. Osobne som presvedčený, že tie opatrenia, ktoré sú preventívne, tak by mali zabrániť obdobným aktivitám," povedal šéf rezortu obrany.

Terorizmus má zo svojej podstaty vyvolávať hrôzu a neistotu a v princípe sa im to darí. Uviedol to bezpečnostný analytik Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku Juraj Krúpa. „Je to v podstate psychologická vojna. Ľudia sú v strachu, neistote, akonáhle počujú niečo nezvyčajné, automaticky si predstavujú ten najhorší scenár. Je to v našich hlavách," povedal Krúpa s tým, že štatistiky hovoria, že dnes je v Európe menej teroristických útokov ako to bolo pred 15 – 20 rokmi. Upozornil, že aj keď tzv. Islamský štát, ktorý za útokmi v Paríži či Bruseli stojí, stráca na sile, môže sa pokúsiť dokázať svoju životaschopnosť tým, že by opäť pokúsi uskutočniť ďalšie útoky.

K sérii teroristických útokov v Paríži a na jeho predmestí Saint-Denis došlo v piatok 13. novembra 2015. Terčom útokov boli večer hojne navštevované reštaurácie, kaviarne a bary v 10. a 11. parížskom obvode a národný futbalový štadión. Celkovo si tieto útoky vyžiadali 130 obetí na životoch a vyše 350 zranených.

Pri útokoch nezomrel ani nebol zranený žiaden Slovák. Za hlavného strojcu útokov sa považuje Salah Abdeslam, ktorého zadržali v bruselskom Molenbeeku 18. marca tohto roku. Abdeslam sa v minulosti zdržiaval aj na Slovensku, a to v lete 2015. V Nitre strávil tri týždne.

V klube Bataclan trojica islamistov zadržiavala niekoľko hodín ako rukojemníkov návštevníkov koncertu americkej skupiny Eagles of Death Metal. Klub po roku opätovne otvorí dnes anglický hudobník Sting.

Spevák uviedol, že počas večera si ľudia musia uctiť tých, ktorí v klube prišli o život a tiež osláviť život a hudbu. Výťažok z koncertu poputuje na podporu projektov 13 Novembre: Fraternite Verite a Life For Paris. V Bataclane tento mesiac vystúpia napríklad aj britský hudobník Peter Doherty.