Sanácia Strečna sa začala, cesta medzi Žilinou a Martinom je neprejazdná

Cesta pod hradom Strečno je uzavretá v sobotu od 8. hodiny, do nedele 16. hodiny.

Cestu pod hradom Strečno policajti uzavreli o ôsmej ráno. O tom, že je uzavretá informovali vodičov idúcich od Žiliny už asi kilometer pred hradom, pri motorestoch, kde sa mohli vodiči otočiť. No už aj pred týmto miestom sú popri ceste, ktorú sme prešli od križovatky Košická v Žiline dopravné značky, ktoré upozorňovali, že sa približujeme k zákazu vjazdu.

V skalnej stene začínajú robiť horolezci, potrebná je sanácia skalných blokov, ktoré by mohli ohroziť premávku a vodič. Autor: Renáta Jaloviarová, Pravda

Vodičov, ktorí nestihli prejsť do ôsmej hodiny úsekom zastavili a otáčali. Najmä zahraniční vodiči o uzávierke nevedeli. Osobným autám odporučili policajti použiť obchádzku cez Terchovú. Niektorí využili kompu cez Váh, ktorá cestu zo Strečna do Terchovej skrátila, takže autá sa nemuseli vrátiť až do Žiliny.

Horolezci, ktorí budú robiť na stabilizácii hradného brala si najskôr začali pripravovať kotviaci systém – istenú trasu v skale, aby sa v masíve mohli, čo najbezpečnejšie pohybovať. Do skál navŕtali kotviace oká, cez ktoré natiahli oceľové laná. „Následne bude urobený výrub vegetácie v ploche celej skalnej steny a všetky kmene a kroviny budú znesené dole,“ povedal Petr Olišar, geotechnik z firmy Arcadis CZ, ktorá robí sanáciu hradného brala.

Práce na nestabilnej skalnej stene budú veľmi náročné. „Ideme do neznámeho terénu. Môže sa stať, že pri výrube budeme uvoľňovať väčšie či menšie bloky a preto musí byť úplná uzávierka cesty, pretože nevieme kam presne môžu tieto bloky dopadnúť,“ dodal. V skale budú robiť až do nedeľného popoludnia, vrátane celej noci. Ich práce môže zastaviť nepriaznivé počasie, sneženie, námraza na skale alebo aj silný vietor.

Hrad Strečno je momentálne zatvorený, ako aj cesta pod ním. Autor: Renáta Jaloviarová, Pravda

Cesta popod Strečno je uzavretá tak v smere od Žiliny ako aj od Martina. Nepustia tam autá, cyklistov, ani chodcov. Pri uzávierkach neustále hliadkujú policajti. Ak to počasie umožní, uzávierka v sobotu od 8. hodiny do nedele 16. hodiny sa bude opakovať aj päť nasledujúcich víkendov.

Vodiči, ktorí cestujú z Bratislavy, alebo východu republiky by sa ceste medzi Žilinou a Martinom mali úplne vyhnúť využitím južného ťahu po rýchlostnej ceste R1. V okolí Žiliny sú doporučené obchádzky Strečna cez Terchovú, po ceste úzkej ceste druhej triedy však môžu ísť len autá do 7,5 tony. Do Banskej Bystrice sa zo Žiliny dá prejsť cez Fačkovské sedlo.